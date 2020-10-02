台杏宜蘭人文教育進修行程9月19日（六）上午到陳定南園區、南澳火車站，下午出發往南澳，途經莎韻之鐘鐘誕生地與粉鳥林海灘祕境。

莎韻之鐘就位於南澳市區火車站至武塔，大約6分鐘的車程，「葉家香休息站」右側的「莎韻紀念公園」內。這座公園並不大，入口有一座類似鳥居的牌坊， 進入後隨即抵達莎韻之鐘所在的鐘亭。鐘亭旁環繞著一片草坪，草坪的一側有五個繪有原住民圖像的帳篷式小亭小攤子。莎韻之鐘掛在鐘亭的中央高處，亭下有一塊大理石碑，正面寫著「莎韻之鐘」，背面有莎韻事蹟的簡介。

莎韻之鐘，或譯莎鴛之鐘、莎勇之鐘；故事發生於1938年台灣日治時期的台北州蘇澳郡蕃地リヨヘン社，目前已遷村，1960年轉移至今宜蘭縣南澳鄉金岳村，一名泰雅族少女莎韻·哈勇サヨン，Sayon因替日籍教師田北正記警丁（柿田警手）搬運行李，不幸失足溺水。台灣總督為褒揚其義行，頒贈予當地的紀念桃形銅鐘，該鐘即稱莎韻之鐘。本僅為短短一則地方新聞的泰雅族少女溺水意外，經刻意報導後，被台灣總督府用來宣揚理蕃政策的成功，並與國歌少年雙雙成為皇民化政策的宣傳樣本。

後來渡邊濱子主唱的《 莎韻之鐘 》（サヨンの鐘），為臺灣日據時期的皇民政策宣傳歌，1960年代初由周藍萍重新填詞成國語流行歌曲《 月光小夜曲 》，後也改編為台語版的《 莎詠 》，由彭恰恰演唱。

後來拍成電影戲劇化：1931年918事變爆發日軍佔領中國東北1937年7月7日蘆溝橋事變，中日戰爭爆發，發動對中國全面戰爭，日軍於兵源不足下，開始徵召各地日本青年，組織持續進犯中國的軍隊。在被日本統治的台灣方面，首波被徵召對象，除了駐守台灣的台灣軍之外，就是為數頗眾的駐台警察。而這些於各地擔任警察任務的日籍青年，一旦接到徵召令，就必須馬上離職出征，開赴以中國華北為主的中日戰爭戰場。

1938年（昭和十三年）9月，一名於該台灣原住民村落內南澳蕃童教育所從事教職的警手（台灣日治時期總督府行政體系中為最基層警察，並代理老師，負責教習原住民日文）—田北正記，接到了由台灣總督府發布的從軍徵召令，並立即依法離職前往中國戰場。因南澳一地位於台灣宜蘭山區，教育所教師田北正記派莎韻（泰雅語：Sayun Hayun 日語：サヨン）協助搬運行李。



「莎韻紀念公園」。圖／陳順勝

9月27日，兩人在行經宜蘭山區途中，不但遇到颱風，還在過渡武塔南溪時，碰到溪水暴漲。在天候惡劣下，田北正記雖順利離開宜蘭，但是同行的泰雅族17歲少女莎韻卻在暴風雨中不幸於南溪便橋上，失足落水失蹤。經當地警所營救後，除了發現所背負行李外，並無莎韻任何行蹤。而台灣總督將莎韻塑造成一位愛國少女， 因協助老師順利出征而不幸遇難。為了褒揚其義行，1941年台灣總督長谷川清親自頒贈一只紀念鐘給莎韻的家屬，並在莎韻遭難的地點立碑紀念。《莎韻之鐘》的流行歌曲、繪畫、戲劇及小說紛紛問世，風靡一時。昭和17年（1942年），莎韻的故事更被改編成為電影， 也被編入小學教科書，而成為當時台灣家喻戶曉的愛國故事。由當時最有名的作曲家古賀政男及作詞家西條八十作出歌曲叫《サヨンの鐘》並拍出電影，由最紅的名星李香蘭主演。

也許其他人沒有特別感覺，我卻有些哀傷，這使我想起戰死南洋入祀東京靖國神社的我三舅，早先誤傳1944年從海南島要移往菲律賓，因為麥克阿帥要反攻，日軍加強軍備。未抵達菲律賓被美軍炸沉陣亡或戰病死。據二舅媽與外祖母描述，他靈魂先抵家，讓外祖母哭了好一陣子，不久就收到頭髮與指甲遺物。但是去年我調查才知道是1944年10月13日遇難，地點在索羅門群島，日本政府有讓他移入靖國神社，列名祭神簿，有籍可查，去年我首度前往靖國神社祭拜。一樣台灣人，莎韻與我三舅都是當時為日本政府犧牲的台灣人也都值得留念！