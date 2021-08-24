中共化妝師華春瑩在國際記者會，回答記者對中共迫害人權的質疑，竟然高興的說：「我生活在中國感覺很幸福」，聽在被迫害的庶民耳裡，非常諷刺。圖／擷自CCTV 2021.8.20

老共有兩個政府發言人，一明一暗，明的是華春瑩，暗的是胡錫進，胡是退休人士，卻不脫擔任環球黨媒本色，被下台很不乾脆，說起話，喊殺喊打，典型中共文化流氓，比戰狼更戰狼，華春瑩雖然好狡辯，但是說話凶狠不及老胡，也多虧老胡一路幫襯，恐嚇台灣，美國保護台灣也更賣力。

中共化妝師華春瑩，最近在國際記者會上，回答記者對中共迫害人權的質疑，竟然高興的說：「我生活在中國感覺很幸福」，華是快樂幸福的九千萬中共黨員之一，聽在其他真正被迫害的十三億韮菜耳裡，不知有何感想，這句話更讓我想到《我們最幸福》這本書。

《我們最幸福》是芭芭拉德米克的作品，德米克曾經擔任洛杉磯時報駐北京記者七年，對極權國家深刻理解，這本書內容是探訪北韓以及六位脫北者後，完成的報導，她說：「北韓人自認最幸福，因為99％人民沒看過其他國家，這是喬治歐威爾預言式小說1984年的現實版」，極權國家的監控、封閉、集體主義，才是感受幸福原因，因為沒有比較，就不會產生痛苦。

去年，南韓拍攝一部南韓小資女玩耍滑翔翼，遇強風降落在北韓軍區，展開一場愛情和特務好戲，名為《愛的迫降》，北韓軍人為尋找脫北的隊長，從密道進入南韓，才發現帝國主義的南韓生活和北韓有天差地別，到了南韓才知道原來每天吃米飯、吃肉是可以實現的。南韓影片在北韓暢銷，就算金正恩下令：偷看南韓影片觸犯重罪，還是很多人利用走私，從鴨綠江進入北韓，偷看南韓生活世界，是遭封鎖的北韓人，從幻想中脫離痛苦的方法，在極權統治暴力下，人民從影片中幻想，這是北韓人最低的幸福滿足。



芭芭拉德米克與她所寫的《我們最幸福》一書，芭芭拉德米克說：「北韓人自認最幸福，因為99％人民沒看過其他國家，這是喬治歐威爾預言式小說1984年的現實版」。圖／擷自博客來，BBC中文網，民報合成

高幹幸福 百姓受罪

所謂幸福，根據社會學家定義：肉體口腹滿足只是其中之一，因為人類不是動物，只是吃飽還不能代表幸福，第二，精神或心靈的追求提升，例如：接近宗教，修行法輪功，第三，追求正義公理，創造理想，努力實現，幸福社會必需開放這三方面，讓人民去自由追求，從經濟、社會、心智三者計算出幸福指數，自認生活最幸福的華春瑩，其實是黨特權的既得幸福，中共國多數人民連第一項尚無法實現，如李克強坦言：六億人口在貧窮邊緣，華春瑩卻假裝看不到。

中共國也是聯合國一員，作為國家發言人，說話之前，連最起碼功課也不作，根據2021年聯合國所公布國家幸福指數，前十名國家，以北歐和歐洲國家居多，台灣排名二十四名，排在台灣前面還有美、英、法、德、紐、澳等國，台灣人民生活幸福感，每一個人可以親自感受，中共雖有進步，排名在八十四名，這是客觀調查，不是中共化妝師的自言自語：我們最幸福。

中國網民對華春瑩也不買單，華發言人自己化妝共產黨也就罷了，這是拿人錢財替人消災，只能為共產黨搽脂抹粉，但是，把塔利班恐怖組織講成受到萬民朝拜，無視一大堆要逃亡的群眾，這樣瞎發言，實在顛覆全世界的一般認知了。

生活在中國，把良心收藏起來，加入共產黨，或許會感受幸福，但是這種幸福，是建立在十三億受苦中國人頭上的幸福。