到底台灣社區之中有沒有無症狀感染者，一直是許多藍營人士質疑的地方；過去一年來，對防疫工作到處吹毛求疵，無所不用其極在雞蛋裡挑骨頭，他們說蔡政府故意隱瞞疫情，不然為什麼不敢實施全民普篩；全民普篩顧名思義是對每一個國民普遍的篩檢，被篩檢者身體是不太舒適的，也耗費大量人力、物力；過去一年多來，台灣沒有全民普篩，防疫工作如此成功，就是公共衞生的重大成就，CP值超高，絕對是世界第一名；藍營人士，你不爽了嗎？不爽可以磨壁，我保證你不會因此得到武漢肺炎。

武漢肺炎是新的病毒，是全世界人類面臨全新的挑戰，套一句中國共產黨的用語，全世界都是在摸石子過河。世界各國政府、公共衞生和醫學專家其實誰也不知道什麼方法是最好的，大家都是邊做邊學邊調整。

一年多來，蔡政府沒有私下要求醫療院所和醫療人員知情不報，反而是鼓勵醫師通報，由這次羅東聖母醫院急診科郭恩悅醫師因為警覺性高，發現並通報兩例個案，讓防疫工作可以提早啟動而受到公開讚揚和實質獎金的鼓勵，所謂政府故意隠瞞疫情的說法，根本完全是子虛烏有的事情，完全是不實指控，其人居心可議啊！充分彰顯台灣的實況就是政府和防疫團隊認真做事，做到流汗被居心叵測的人士嫌到流涎。

有基本醫學或公共衞生訓練的人都曉得，幾乎任何事情都不是百分之百的，總有少數是例外；台灣沒有全民普篩也可以做好防疫工作，就是過去一年多來，台灣政府、防疫團隊和全民共同創造的台灣奇蹟；到底台灣能否持續締造奇蹟，現在就把握在我們每一個人的手中；但我可以確定的是，如果有人持續希望台灣出現破口，好證明他們內心希望看到的執政團隊很爛，防疫和醫療團隊很爛，最好是可以政黨輪替，如果那樣的話，台灣是沒有前途的。

沒有任何症狀，核酸檢測結果為陰性的人，在醫學上就應該判定為沒有武漢肺炎病毒感染；2300萬人口，不需要去做全民普篩，不需要耗費龐大的人力物力去找出所謂的無症狀感染者，資源要花在刀口上，沒有任何一項篩檢方法是免費的舒服的，中國有一個方法是受檢者脫下褲子從肛門篩檢。

篩檢只要針對高危險群

篩檢只要針對高危險人士，高危險群的範圍要隨時因應疫情而適當調整，保持彈性避免僵化，才能節省防疫和醫療團隊人力物力消耗；政府要挺住壓力，不要花費鉅資去證明少數人士內心中一直想要證明的：「台灣不可能這麼好，政府一定有作弊，社區一定有許多無症狀感染者或無症狀帶原者，即使病毒核酸檢測結果為陰性，也可能曾經被感染。」

不要讓自己的藍綠立場，去影響學術判斷，只能說是欲加之罪何患無辭？如同古人煉丹術煉了千年，註定是緣木求魚。如果社區有大量的武漢肺炎無症狀感染者在趴趴走，習近平早就蓋住了，輪不到蔡英文來偷偷蓋住的啦！台灣就是有一堆白痴，天佑台灣，還好沒有被他們誤國！

有一句名言是生命會找出路；病毒介於生命和非生命之間，病毒同樣在找出路；現在病毒演化了，出現許多變種，但傳統的TOCC：旅遊史（Travel），職業別（Occupation），接觸史（Contact），及群聚史（Cluster）， 是基本公共衞生防疫準則，絕對是防疫的基本功，病毒核酸檢測和疫苗則是醫學支援，兩者相輔相成，缺一不可。

藍綠口水戰對選舉絕對有用，對疫情防治則完全沒用，只有負面效果；大家要自我健康管理，社會安全距離做出來，保護自己也保護他人，盡量確保環境安全， 切斷病毒傳播鏈。

疫苗，疫苗，疫苗！打疫苗比普篩、廣篩更重要，對防疫工作更實用；不要誇大疫苗的副作用和危險性，去年的此時此刻，即使是美國總統川普、英國首相強生、中共總書記習近平和俄羅斯總統普丁也沒有疫苗可打！

防疫，疫苗有打有保佑；上帝或媽祖化身疫苗來保護我們的！

帶口罩，勤洗手，人多的地方不要去；你今年疫苗了嗎？



作者指出，打疫苗比普篩、廣篩更重要，對防疫工作更實用示意圖／Pixabay