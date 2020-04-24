中國隱匿疫情，打壓示警醫師，對待染病者及或民眾施以粗暴、非人道處置，這些殘暴的罪行，在現代網路資訊流通下，曝露在我們眼前。任何有道德良知和慈悲心的人，看到這種種罪惡，沒有不感到難過的。難道中國人不難過？圖／擷自中國共產黨新聞網，資料照

台語有一句話很有哲理：「梟掰e無落魄e久」。翻譯成漢語就是：「囂張的時間沒落魄的久」。但還是用台語發音才更到位。這是只有曾長期被霸凌，卻無處申冤，只得忍氣吞聲，把眼淚往肚子裡流的人，才能完全體會的一句話。但是這句話出自台灣人之口，馬上獲得台灣人的共鳴。原因無他，因為台灣人就是這樣被長期霸凌的可憐人。

那個長期霸凌台灣的國際流氓中國，因為美國政客誤判情勢，養虎為患，加上台商西進，造就中國成為世界工廠。當中國成為暴發戶之後，就到世界各國擴張勢力，收買國際組織，挑戰世界秩序，霸凌台灣。讓台灣從『亞細亞孤兒』更升一級，成為『世界孤兒』。世界各國，往往重利輕義，沒有人願意為了台灣，得罪中國惡霸。這是人類道德的墮落。今天因為『中國肺炎』而受害最嚴重的國家，除了幫助中國崛起的美國之外，還有最傾中的義大利。他們還有上帝、天主可以依靠，但大多數台灣人沒有真正的宗教信仰。因為多神教和原始迷信的關係，他們對神的概念有點模糊，而且沒有很堅實的宗教哲學理念。在最無助的時刻，他們求助無門，呼天天不應，叫地地不靈。就算如此，他們也終於熬到了這一天，讓我們見證了這句似乎富含哲理的話。

弱肉強食破壞世界和平

世界的秩序及和平，應該建立在一個合乎人性和善良的道德基礎上，而非弱肉強食的叢林法則中。中國人民，包括在台灣自認為是中國人的人，應該拋棄偏狹的民族主義，冷靜思考一下，今天中國共產黨政權的種種作為，到底要把中國帶到哪裡去？看到中國的所作所為，難道他們不感到難過嗎？

違反世界潮流和人民期待，實施專制獨裁統治；禁止人民言論自由，控制網路資訊，剝奪人民知的權力；禁止人民宗教自由，關押虐殺法輪功信徒，血淋淋活摘器官出售；設立集中營，拆散維吾爾人家庭，關押百萬維吾爾人；壓迫圖博人，打壓宗教信仰，讓幾十個喇嘛先後自焚殉教；違反國際規約和對香港一國兩制五十年不變的承諾，引爆香港人民『反送中運動』，猶不知悔改，反而變本加厲強力打壓，在這疫情十分嚴重之際，還收押十幾個民主派人士；在自顧不暇的肺炎疫情中，還派軍機軍艦繞台恐嚇台灣；隱匿疫情不說，還打壓示警的醫師，對待染病或一般民眾的粗暴、非人道處置等等，這些殘暴的罪行，都在現代網路資訊的流通下曝露在我們眼前。任何有道德良知和慈悲心的人，看到這種種罪惡，沒有不感到難過的。為什麼中國人不難過？難道中國人的世道人心也和共產黨一樣壞？或中國人民無知懦弱，永遠不知反省，不敢反抗？難道中國人也只有像台灣人一樣，在心中產生「枭掰e無落魄e久」這樣的哀嘆，而期待著中國崩潰的天罰？然而，可憐的中國百姓何辜？

隱匿疫情難逃國際究責

現在『中國肺炎』方興未艾，造成世界各國重大的傷亡損失。已經有很多國要對中國提出告訴，要求賠償。美國已經有幾個州對中國提出告訴，相信有更多的州會跟進。美國海軍戰爭學院國際法教授James Kraska認為，依照國際法告訴有兩條途徑可已依循。一是國際法庭；另一個是聯合國常設仲裁法庭。國對國提告，中國可能提出主權豁免的主張。但是各國可以按照國際法的國家責任法，進行自助求償。因為根據『國際衛生條例』，中國有義務將疫情訊息通知『世界衛生組織』，並保持資訊透明。中國在2005參與制訂『國際衛生條例』，且是締約國之一。這一次中國明顯違反條約，被追究責任是無法避免的。

這個『中國肺炎』不但害慘全世界，且讓中國人民死傷無數。不但如此，更將提早結束『中國製造』，這將導致經濟大崩潰，和大失業潮。才稱帝沒幾個月的習皇帝，除了來自國際排山倒海的譴責提告，也將面臨暗潮洶湧的內部鬥爭。或許長期霸凌台灣的中國惡霸，會如蘇聯一樣，在一夕之間就土崩瓦解也說不定。那麼不但台灣人，連中國人民也將會大嘆一聲：「梟掰e無落魄e久」吧！沒有勇氣革命的中國人民，或許反而會因禍得福吧？慰之以天道，這是人性多麼無奈的悲哀啊！台灣人不應該只是無奈，而應該作更多努力。或許我國可以考慮也對中國提出告訴，請求賠償吧。