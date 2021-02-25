針對佳和實業董事長翁茂鐘和法界各級人士不當交往案，司法院及法務部都說要撤查，國防部也說在作清查與比對，希望政府各部門拿出勇氣好好查辦，拿出決心改革、清除積弊，也算是「牛轉乾坤」擺脫腐敗，給全民新年一個新氣象。示意圖／截圖自Google Map

佳和實業董事長翁茂鐘和法界各級人士不當交往，並鉅細靡遺記入廿七本筆記本內，彷若成了法界的「百官行述」，堪稱司法界最大醜聞。據鏡周刊報導紡織大亨翁茂鍾送出的襯衫不只客製化，有段時間是法、警界的「另類制服」。除此之外，翁的人脈好到設「喬事中心」連法官及好友兒當兵想佔爽缺、考預官等事都可喬定。

翁茂鐘喬事不限司法界、警調及政界，襯衫也送入軍界，且層級更高，達上將階層。據調查除石木欽與翁茂鐘不當往來買股，包括前國防部長湯曜明、陳肇敏等軍方高階將領也涉其中。將領由自已或透過妻子買進股票，並在特定時間內高價賣出。在雙方密集往來期間，翁的佳和集團狂做軍方生意，輕鬆拿下標案，多年承攬軍服、防彈設備等28項標案，總金額逾2億元，直到湯卸下國防部長後，標案才快速減少。其中是否涉及對價貪汙舞弊情事，引起外界諸多聯想。

儘管是陳年往事，但檢調更應藉此查明、勿枉勿縱，還給當事人一個自清的機會。免得像江國慶冤死一案，拖個十幾年，才得冤案平反，而由國防部刑事補償江母1億多元。江案雖平反，但當年的「狗官」並未被追究刑事或行政責任，甚至連補償金也是國家賠償，引起民眾繳交「殺人稅」的不滿。國防部轉向相關人等提告追償，但陳肇敏等卻上訴到最高法院，仍辯稱江被判死與自白沒有因果關係，且他們不是執行職務的公務員不須賠償。所幸2019年最高法院認為陳肇敏等人逼供就是造成江枉死的原因依須負擔責任比例，判賠定讞。

死了一個20多歲的年輕人，纏訟20多年，人生有多少個20年可虛耗？再對比翁茂鐘的長袖善舞，優游於法、政、軍、警界，人脈之廣，還有「喬事中心」從中運作，襯衫、飲宴、補品及股票等就足以牽動各界，顛倒是非進而利益共生，爽缺、升官、股票套利，不也20幾年了。

既然，司法院及法務部都說要撤查，國防部也說在作清查與比對，若需國防部配合處，將全力配合。希望，政府各部門拿出勇氣好好查辦，不要雷聲大雨點小，或者虛晃一招變成「歷史共業」不了了之，畢竟拿出決心改革、清除積弊，也算是「牛轉乾坤」擺脫腐敗，給全民新年一個新氣象。