高雄市歷史博物館「大高雄歷史常設展」開幕，日本京都市長門川大作與右京區區長北川洋一以影片跨海祝賀，並說明台日兩個『高雄』」城市之名結緣的淵源與當前在不同領域間進行的多元交流合作。(圖/陳俊廷)

1920年9月1日「打狗」正式更名為「高雄」，是高雄首見於臺灣歷史扉頁中。惟「高雄」城市之名，又如何而來?

「台灣『高雄』城市之名，源自京都右京區的『高雄』」。高雄市歷史博物館「大高雄歷史常設展」開幕，日本京都市長門川大作與右京區區長北川洋一以影片跨海祝賀，並說明台日兩個『高雄』」城市之名結緣的淵源與當前在不同領域間進行的多元交流合作。此外，重視歷史與傳統，將帶領人民迎向輝煌發展….

※京都市市長 門川大作 致詞內容

․面對新冠肺炎疫情，如何防堵疫情擴散，高雄市乃至台灣所採取之措施已成為全球典範。日本應向台灣借鏡，堅定決心早日控制疫情

․因疫情關係，國際間交流活動大受影響，以往許多人從台灣、從高雄拜訪京都，台日之間交流日益深厚，其中重要原因為：

1.台灣「高雄」這座城市之名，源自京都右京區的「高雄」

2.(京都)高雄山岳馬拉松以及(台灣)高雄國際馬拉松、或是路面電車及高雄捷運、青少棒等，在不同領域間進行多元交流，門川大作市長會好好珍惜並持續推動

․京都市的城市經營最高理念，是以成為「世界文化自由之都」為目標，在此目標下，我們希望全世界的人自跨越民族、宗教、社會體制的藩籬，在和平自由的環境，為全世界的幸福與和平做出貢獻，並追求文化創新

․京都是一座以擁有千年歷史為傲的城市，以歷史為基底，與全世界進行交流，並持續創造新的文化 根據今日聯合國所提倡的「SDGs」(Sustainable Development Goals)(全球永續發展目標)，每一個人都不該缺席，在兼顧經濟發展與環境保護的共同目標下，門川大作市長想與台灣以及高雄人民，一同累積能量，持續前行

․為紀念高雄更名百周年的「大高雄常設展」，門川大作市長雖很想與大家一同先睹為快，但現下難以達成，他相信本展將為大家帶來感動，成為下一個百年發展的起點

※京都市 右京區長 北川洋一

․高雄市，一個擁有深厚歷史、豐富自然景觀，以及代表台灣重要產業的城市 本次在曾是高雄市役所的市定古蹟「高雄市立歷史博物館」，舉辦「大高雄常設展」，介紹高雄這座城市的發展軌跡，深具意義

․台灣高雄市名稱由來，源自日本京都市右京區「高雄」，京都的高雄是日本著名賞楓景點，擁有神護寺、西明寺及高山寺等古廟宇外，也是日本最古老漫畫《鳥獸人物戲畫》的誕生之地

․而高雄所在的右京區，擁有4個世界文化遺產等珍貴有形無形文化財，豐富自然景觀，及如嵐山等許多知名觀光景點；境內也設有大學、短大等教育研究機構，以及先端科技為中心的產業群，右京區可說是集京都特色及魅力於一身的行政區域

․因名稱而結緣的台灣高雄與京都高雄，透過(京都)高雄山岳馬拉松以及(台灣)高雄國際馬拉松、或是少棒賽等，自2016年起積極進行市民交流，在台灣高雄更名百年的今年，雙方更該擴大交流、推展觀光之際，卻面臨新冠肺炎的全球大流行，直至今日，儘管如此，我們不屈服，未來我們一同發揮智慧，摸索新型態交流方式，希望在既有的基礎上進一步加深雙方友好關係

․祝願台灣高雄市，克服現下所有困難，創造出下一個輝煌百年，作為亞洲的代表都市，誠摰祝福高雄不斷成長、日益發展。