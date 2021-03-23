3月22日自由時報A15版刊登中研院黃丞儀研究員發表〈促轉會可以休矣〉專文指出，「二次大戰後各國在處理戰爭或威權統治遺留的政治迫害時，大略粗分為兩種模式：審判、真相與和解委員會。審判模式由國內司法或國際組織（如國際刑事法院）來進行，目的在追究加害者的責任，採取嚴格的證據法則。」

又指出，「與審判相較，真相與和解委員會模式的好處在於：不只是司法者要處理過去的大規模人權侵害事件，這更是全國都必須共同面對的課題。真相與和解委員會在調查的過程大量聽取受害者和加害者的陳述，像南非甚至在電視頻道公開播放，等於進行了一場國民教育。」

近日讀到《謊言世界 我的真相》（2017年1月出版），該書敘述馬來西亞僑生陳欽生來台灣就讀成大化工系，1971年「台南美國新聞處爆炸案」，他遭到誘騙逮捕和毆打刑求，被關12年的冤錯假案，以及他出獄後遭到不公平待遇，人權受嚴重侵害的情形。

請把「真相」告訴我

該書第248頁指出，「學者有很多種說法，我們不是要求所謂的『修復性的正義』（restorative justice），這不是真正好的方法，而另一種所謂報復性（retributive）追求轉型正義的方式，也不是好的方法。或者有些人談到原諒（forgive），更是糟糕，我認為這是一種轉型正義的藉口。我們受難者真的沒有能力談這些理論概念，我們最想談的是請政府把『真相』告訴我，這就是我要的。轉型正義如果能夠使真相大白，能夠防止政府再次造假說謊，我能完全理解，我講這樣有錯嗎？」

依聯合國「世界人權宣言」第8條規定，當憲法或法律所賦予的基本權利遭受侵害時，任何人都有權要求合格的國家法庭對這種侵害行為作有效的補救。維也納宣言（1993年6月25日在維也納宣布），第一部分第27條前段規定，每個國家均應提供一個有效的補救框架，解決人權方面的冤屈或人權遭受侵犯的問題。

我們認為司法與行政方面的冤錯假案，對於受害者的自由、生命與財產等人權，將構成危害，而加害者在哪裡？往往不容易追究。例如發生在1996年底的太極門冤錯假案，有人說是政治整肅案件，誰是下毒手的人，迄今成謎？根本談不上「受害者」與「加害者」的相互陳述，因此，利用轉型正義方式來追求真相，相當困難，但受害者不能「無語問蒼天」，大家只有努力下去吧！