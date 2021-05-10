美國情報總監海恩斯（Avril Haines）最近在國會聽證會上報告：「中共媒體派駐美國的記者，超過一半是懷抱特定任務的紅色間諜。」圖／擷自PBS News hour影片

美國情報總監海恩斯（Avril Haines）最近在國會聽證會上報告：「中共媒體派駐美國的記者，超過一半是懷抱特定任務的紅色間諜。」

這句話當然有所本，美國在川普時代發動抗中的戰爭，戰場遍及各種領域，從學界，媒體，科技業，金融業，甚至官僚體系，顯示數十年來，老共對美國滲透，全面化，複雜化，可以說紅色特務遍佈。

所以，美國揪西方團伙一起抗中，不是為台灣出頭而已，大半原因是為了自保，所以從川普到拜登，驅趕在美國的中共代理人，行動一刻沒有停止，如今歐盟也跟著美國行動。

中共代理人的另一個稱呼，又稱「中共地下黨」，這個稱呼緣起1927年，蔣介石在上海發動清黨，原來孫文計劃的「聯俄容共」政策，終於破裂。

中共黨員轉到地下組織，隱藏身份，持續顛覆，當時地下黨員有以下工作守則：「隱藏精幹，積蓄力量，長期埋伏，以待時機」，蔣介石清黨結果是地下黨員滲透所有單位，種下國民黨失敗主因，有一個故事可以了解當年情況，蔣經國奉命到江西主政，來到江西才發現省府內十有八、九是中共黨員，這些人白天國民黨，晚上共產黨。

2012年，作家梁慕嫻寫了一本書《我與香港地下黨》，揭露自己從進入港島中學讀書，就一路被培養進入共青團，然後變成正式共產黨員。

梁慕嫻在書中說：從內戰時期陸續以各種身份，進入港澳的地下黨員至少35萬，香港新華社就是指揮中心，戰後，英國治下的香港，國共兩黨特務在港澳鬥爭相當激烈，此地就是特務戰場。

這本書也記錄國共內戰，地下黨如何洗腦學者變成左派或中共同情者，其中最有名的人物李儲文。

李儲文年輕時，被老共安排進入神學院，最後按立為牧師，1941年，周恩來命令他以基督教青年會牧師身份，進入西南聯大，開啟地下黨宣傳工作，當時西南聯大很多有名教授與他交往，最終變成左派，或共產黨同情者，例如：吳晗、潘光旦、聞一多、華羅庚，聞一多後來被暗殺，兇手不明。

國共內戰四年，國民黨糊塗失敗，蔣介石深刻檢討才知道，從學界、軍隊、媒體，甚至政府機關已被紅色螞蟻入侵，國民黨焉能不敗。張慕嫻說，地下黨員有四種，第一種是紅色，這種人不隱藏自己意識形態或身份，台灣就有不少這種角色；第二種是灰色，有時候會罵中共，討好右派；第三種是粉紅，同情中共者；第四種是黑色，永遠不會透露自己共產黨身份。



梁慕嫻在2012年所寫的《我與香港地下黨》，揭露自己從進入港島中學讀書，就是一路被培養進入共青團，然後變成正式共產黨員。圖／擷自公視及三民書局網站，民報合成

美國打擊紅色滲透 驚醒台灣

美國開始打擊紅色滲透，才驚醒台灣，2019年大選期，政府為了補破網，立院通過加強國安法，反滲透法，以為可以阻擋紅色力量滲透台灣，對抗紅色媒體對台灣洗腦，並上演抓捕新黨幹部，罪名是違反國安法。

沒想到最近台北地院對這宗社會注目的「共諜案」，卻以「沒有立即國安危險」為理由判決無罪，引起社會嘩然。

過去，法院對危害國家的特務，或出賣機密給中共的刑事案件判刑太低，已經引人垢病，如今修法之後，還是輕輕放過，不就是鼓勵大家一起出賣台灣。

國民黨政府被地下黨打敗，歷史筆墨未乾，想想國民黨是如何失去中國，如今，台灣正處於危險邊緣，但是真正危險不在軍事，而在人民抗共決心。

司法是台灣民主防衛重要一環，如果法院還活在自由主義天真氛圍下，無疑是鼓勵社會對這些中共地下黨，不設防及縱放，需知，大堤潰於蟻穴啊。