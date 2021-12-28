自由時報報導楊志良日前在公開活動批評蔡英文爛人，並暗示、煽動、鼓動暗殺總統次英文，此舉，不見相關單位有進一步的作為，不知這是默認暗殺總統有理？還是保障言論自由？

其實，蔡英文對於這些言論願意包容，展現高度的寬容氣度，個人沒有意見。但楊志良所指控、批評的是總統蔡英文，那就非同小可了。因為這已不是蔡英文的個人安危或氣度的問題，而是關乎社稷存亡的嚴肅問題了，他甚至要國安單位要把她抓起來。因此，不該等閒視之。這已經不是謙不謙卑的問題，而是管不管的問題了。

尤其，不久前外媒報導連總統隨扈也被中共滲透、收買的情況下，台灣的國安單位還是冷處理，不知這是國家安全體制崩壞了嗎？還是坐實蔡英文是「爛人」？所以公開煽動暗殺總統卻無罪，但公開撰文建言政府卻要被圍剿？甚或提告？

其實，改革要攘外也要安內，兩者缺一不可。如加強有形的國防來抗中擾台，但無形的心防也不可少，否則退降或軍方高階將領一再被收買，形成高階武器或精密作戰計畫的破口，甚至連總統的隨扈都被收買，但抓到了不是輕判就是不了了之，所以公開煽動暗殺總統也算稀鬆平常，連國安單位都不當回事，如何談全民國防？

再如現在鬧得沸沸揚揚的顏清標家族從欠債法拍又回購、侵佔國土、公有地違建到大甲鎮瀾宮資產及乃至在天津斥資200億……等事，諸多內政乃至司法問題，怎一個爛字了得？這些不單是中二選區的選情問題，也不是冬瓜家族「向上」的問題，其實全台各地大大小小、各色冬瓜都在觀看政府的態度，到底只是選舉扒糞？還是政府有心改革？小冬瓜若選上，各級政府還敢依法究辦？若沒選上，也當風聲已過，就依循過往多一事不如少一事的得過且過的心態？若果如此，政府的行事是不是比冬瓜更爛？冬瓜可爛，但選民可容不得台灣的民主法治爛到底。

當今，在台中違建自拆也就沒拆除期限的問題，在嘉義，違建通常無妨，因為沒有拆除大隊的經費，關係夠的話，頂多罰款一次，等於變相取得合法資格。諸如此類情事，全台各地不分藍綠都有冬瓜，是該除爛冬瓜？還是政府當爛人？

辣台妹，僅餘任期拿出改革的辣度來，做個「英明」的領導者，而不是「小英九」的追隨者，如此，才能真的綠色執政，品質保證。



作者指出，總統安危乃乎社稷存亡，除楊志良不當言詞外，前外媒報導蔡總統隨扈也被中共滲透、收買的情況，為何台灣的國安單位還是冷處理？示意圖／擷自總統府flickr

論壇屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平臺，不代表本報立場。