高雄鳳甲國中41周年校慶。讓學生有不一樣的校慶體驗有別於傳統，首度結合兩款Vtuber虛擬偶像，分別為「鳳甲神獸」與「菲尼克斯（Phenix)

高雄鳳甲國中今年的校慶活動有別於傳統，首度結合兩款Vtuber虛擬偶像，分別為「鳳甲神獸」與「菲尼克斯（Phenix)，共同加入參與鳳甲國中今5日舉行的41周年校慶。讓學生有不一樣的校慶體驗。

今年受到COVID-19疫情影響，AR / VR /AI科技逆勢成長。如此趨勢已吸引相關業界的關注，積極投入各種體感感測與AR／VR／AI等技術，使學校教育有不同的思維以及讓學生及早了解市場需求。鳳甲國中41周年校慶在校長丁文祺博士的大力支持下，由鳳甲國中家長會副會長台南應用科技大學漫畫系陳定凱副教授與業界夥伴科勁數位負責人黃宇正老師，共同指導師生設計兩款Vtuber 虛擬偶像。

鳳甲國中41週年校慶結合兩款Vtuber虛擬偶像，分別為「鳳甲神獸」與「菲尼克斯（Phenix)辦理動漫3D產業體驗。該設計是以鳳山區的吉祥物「鳳凰」為發想主題。「鳳甲神獸」的設定源自於古代吉祥物鳳凰，為了迎合國小國中生喜愛特別設計了寶可夢Go的Q版造型。而女主角「菲尼克斯」是鳳凰的英文單字Phoenix (按：去o便於拼音，因此「菲尼克斯」英文名字為Phenix)。

色彩參考了鳳凰的五彩羽毛，服裝為鳳甲國中校服。此外，「菲尼克斯」擅長四國語言，喜歡唱歌、彈吉他，擅長運動為游泳，專業技能為Python 與C# 程式設計！這樣的人物設定是為了推動科技女力與國際化。「菲尼克斯」是採用國際虛擬偶像VRM標準設計，未來除了可作為虛擬直播主與遊戲與動畫角色，也可作為AI人工智慧技術與數位學習平台應用。

陳定凱教授對於這次校慶能夠成功推廣Vtuber虛擬偶像採用了非常高標準支援，包括使用了AR技術、虛擬偶像互動拍照活動、並且製作了2片MV，未來研究團隊期待與校方合作，共同協助推動地方與教育發展。