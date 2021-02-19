作者指出，中國預料拜登政府對中政策會轉向妥協。因此拜登在1月20日就任美國總統，中國不是送給橄欖枝而是以強國之姿態以戰狼外交和軍事威脅對付。習近平集團認為美國民主黨執政有機可乘，更加持續不斷對台的威脅動作。示意圖／民報合成

前日本陸軍將領哈佛大學上席研究員（首席研究員）磯部晃一（Isobe Kouichi）在一篇〈戰爭業已開始〉的文章，介紹美國「國家安全戰略」與各軍種對中國侵略的嚴重性及戰略調整；後半段的文章具體舉出中國在非軍事方面滲透美國的事項與時間，並論述日本的白皮書（包括防衛、外交與警察各方面的白皮書）對中國太保守與曖昧，在國際社會沒有所謂「沉默是金」。筆者在此只簡介國家安全戰略與陸軍方面的報導。

美國「國家安全保障戰略」（2017年12月）

歷代美國政權都不曾點名批判中國，迄至川普政權在2017年12月公佈的「國家安全保障戰略」公然批判中國，引起多方面識者震驚。戰略內容批判中國與俄羅斯同是修正主義勢力；數十年來美國的政策一直希望中國採用自由與民主主義的體制（按：即指美國的「參與政策」Engagement policy 政策），但明確的失敗；該批判被認為是美國的「宣言」。

另外，數年來美軍對「中國人民解放軍」急劇的改變，認識到威脅。2018年5月太平洋軍改稱為「印度太平洋軍」。

筆者在此想插一句話，台灣的媒體用「解放軍」一詞是不妥的，中共的將領強調是中國共產黨的軍隊，意謂非國家的軍隊，故應堅持稱作「中共紅軍」纔是！

美國各軍種強調中國是第一號敵人

接著磯部晃一將軍提到美國各軍種對中國直指是敵人的談話，並簡略提到各軍種急速重新擬定對中戰略構想。談話前後順序有印度太平洋軍司令、空軍參謀總長、海軍陸戰隊總司令，最後是陸軍方面。總之，美軍「戰略明確」，敵人是中國。

美國陸軍揭露侵台的登陸計畫

美國陸軍的機關刊物《軍事評論》（Ｍilitary Review），該刊旨在探討美國的戰法、訓練、編成、裝備等等，是專門的刊物。但在2020年九/十月號的刊物封面有驚人的刊載；即從中國大陸有許多箭頭指向台灣各沿海地區。根據該刊的解說，是中國企圖用武力侵略台灣的概念圖。

中國企圖避開經濟集中地區，企圖由地上與空中火力壓制台灣部隊集中的海峽沿岸地區，再從防禦薄弱的西南部，以及迂迴到東部沿海登陸，佔據台灣。



《軍事評論》（Ｍilitary Review）在2020年九/十月號的刊物封面有驚人的刊載；即從中國大陸有許多箭頭指向台灣各沿海地區。圖／擷自https://www.armyupress.army.mil/

美國陸軍與台灣保衛戰

該刊又介紹Eric Setzekorn博士指出對中國的戰爭，美國陸軍有機會扮演重要角色。在冷戰期， 美國的焦點是放在歐洲。在東亞方面，唯有一次在韓國部署戰鬥部隊。冷戰後，2001年在美國同時發生多起恐怖事件，之後在伊拉克、阿富汗對抗恐怖集團。但是現在，美國陸軍開始注視台灣海峽。這是自1950年代金、馬砲戰以來經過七十年的情形。

美國國防總部加速賣給台灣導彈及火箭砲系統的武器；也首次決定出售無人偵察機「MQ-9B」。

以上內容根據磯部將軍的論述，刊載日本月刊《正論》，2021年1月號。

2020年台灣面臨的威脅

中共匪軍一年多來重海、空圍繞台灣威脅，從上述美國陸軍在去年（2020）九／十月的刊物已研判匪軍擬經台灣西南以及繞到東岸登陸這一點，從後來的幾個月針對西南威脅獲得證實。據最近的報導，僅就去年對我國西南空域擾亂總共有380餘架次（見2021年1月24日自由時報）。匪軍先是圍擾台灣四周的情形以模糊焦點的行動，最後提出真正向突襲登陸的目標，不能輕忽看作為「威嚇」而了事。這一點從美國急於出售武備可以佐證（附註1）。

共匪的威脅除了空軍之外，從宇宙（太空）、海上、海底的偵測，以及滲透與內應，應該可以確認對台灣周圍的地緣已有十分的瞭解與掌握。

鑒於中共對印、太威脅，美國軍艦在這1年通過台灣海峽十三次， 最後一次是12月31日（見2021年1月1日的新聞）。



美國太平洋艦隊在2021.2.10在中國南方海域（2021年2月10日）軍方海上運輸司令部補給加油機USNS Yukon（T-AO 202）將燃料發送給羅斯福號航空母艦（CVN 71）。圖／擷自美國太平洋艦隊flickr

侵台與對美爭霸是一體的兩面

（一）中國由陸霸走向海霸

國防部在去年送立法院的《一Ｏ九年共軍軍力報告書》揭露中共海軍遠洋航行接近第三島鏈。

其實筆者在2018年9月在大阪的一場演講，曾指出中共軍方與習近平等人分別在2007、2012、 2013年對美國提出瓜分太平洋，劃定「勢力範圍」（附註2）。最近的政治評論者才意識到中共的「一帶一路」不僅指向歐非，向東更延伸到太平洋。中國不僅用意在政治與軍事上於美國爭霸權，滲透國際組織，顛覆民主國家維持的國際秩序，凌駕俄羅斯，建立世界性的赤色帝國，即中國人的「統治天下」，當代的用語作Pax Sinica。

（二）其次，利用美國大選，弱化美國，趁機掠取台灣

如眾所知，川普當選總統不久便與習近平「川習會」，但2019年5月習近平毀棄雙方的貿易協定，美中關係惡化，也是使美國徹底的覺醒。（附註3）

川普之前，中國自九十年代加入WTO以後，以「開發中國家」身分利用該自由貿易協定，獲得貿易巨利，（天安門事件後，李登輝率先開放對中國的工農商協助也常被忽略），並竊取科技工商情報。利用孔子學院滲透學術機構與政策研究和研發機構，中國人以平民身份在美國，甚至在全球負有間諜任務。

在美國大選期間，更利用民主國家的開放體制，將武漢肺炎的傳染當作生化戰，並煽動種族問題、散佈假消息，種種惡行是眾所周知，不擬贅述。

又利用美國選舉期間的黨派對峙與政權交接期，更展開侵台措施。所幸，美國國務卿蓬佩奧能劍及履及，沒有政權交接的「空窗期」讓中國得逞，並在外交與售武積極支援台灣，明確表明「一個中國政策」，但「台灣不是中國的一部分」從過去「戰略曖昧」，基於「台灣不是中國的一部分」之事實而推翻國際對中國的綏靖政策，邁向「戰略明確」的一大步。但中共侵台之舉，仍舊躍躍一試。

（三）中國戰狼外交預估對美國逞兇有用

拜登在1月20日就任美國總統，中國不是送給橄欖枝而是以強國之姿態以戰狼外交和軍事威脅對付美國；預料拜登政府對中政策會轉向妥協。

中國所以預估拜登會走向妥協，一是中國在過去對美國的智庫、政客和財經界與媒體都下過功夫，在川普任內這些既得利益者得不到好處；二是美國內部的矛盾（因論者已多不在此多說），三是大媒體在川普第一次參選時既已支持希拉蕊而反川普，川普當選後持續杯葛川普，這一點早在四年前的日高義樹就有詳細的論述。再者，美國國內的矛盾批評川普太過強勢、極端，這是在政治上、社會上常會看到的不管是合理與否，經常會出現的「反作用」現象。台灣也是如此，「心」與「智」太弱的人畢竟太多而怕改革太快。

法國人類學家托德（Emmanuel Todd），也是歷史人類學者，他曾為文論川普： 雖然他不喜歡川普的談話方式，但是若無川普，自由民主國家將陷入危機，他希望川普當選。他又從美國之內的情況加以分析批判，美國國內的所謂「菁英」（elite）及更高勢力的頭頭（the Establishment）不講是非。最近他又受訪，認為川普雖然失敗，但在歷史上會是一位留名的大總統。他也指出「幻想的中國」與「現實的中國」已不同，不要害怕「幻想的大國」。「全體主義」體制的國家，最後不可能成為世界的霸權；中國自2020到2050年之間人口會減少，急速的少子高齡化，中國的野心不能得逞，不能達到中國在2050年預設的目標。（附註4）



法國非常出名的學者Emmanuel Todd，圖為他與2002年出版的《帝國之後》（Ápres l'empire）英文版一書。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

話說回來，習近平集團認為美國民主黨執政有機可乘，已如上述；也因此中國有持續不斷威脅的動作。就在1月20日拜登就任之前的1月4日，習近平簽署「中央軍委2021年1號命令」指示確保「全時待戰，隨時能戰」拜登就任後旋即在1月23、24日出動廿八架次飛機擾亂我國西南空域其中還有八架轟炸機。（附註5）此舉使美國國務院促北京停止對台施壓，日本官房長官加藤勝信在記者會也表示關切。

如上文所說的，中共利用美國政權交替時展現戰狼，但美國政權交替期間並沒有政治空窗期可利用；但對美國新政府施壓要換取「什麼」，雖然在輿論上有許多推測，但出動轟炸機試圖讓對方「擦槍走火」有機可乘，責任推給對方，換得翻轉國際社會的觀感。

若對習近平個人的觀察，他在福建與台商混多年，他的集團跟隨他轉進，在中國的黨、政、軍方面認為他是最瞭解台灣的。台商在其胯下會為台灣人表示不想被中國「統一」嗎？習近平以此認知是可以想像的。故對美國第七艦隊經過台灣海峽，中共軍方批評是支援台獨勢力並不感到奇怪。（附註6）目的在離間台灣內部及煽動「高級外省人」的反美、反台獨。

以上所說的中國對美國的戰狼外交、戰狼軍事動作被共和黨政府擋住有助於拜登政府。

但拜登上任後禁止聯邦政府對武漢病毒使用中國病毒（China virus）的稱呼令人費解；蓋中國病毒是一個歷史事實，拜登的綏靖，難怪使蓬佩奧（Mike Pompeo）感到失望（附註7）。當然，不會只是蓬佩奧感到失望。

接著是2月4日拜登在國務院發表上任後的首次外交政策演講，中共是美國「最嚴峻的競爭對手」但他的政府將「直接應對」中共，反對它激進的強制性行動，回擊中國（中共）對人權智慧、財產權和全球治理的攻擊。但是拜登也表示「我們也做好了準備，在符合美國利益時與北京合作」。（據2021年2月6日大紀元時報的記載）拜登這樣的言詞，很像一位老紳士對付流氓有氣無力的談話；也好像回到歐巴馬時代的「參與政策」（engagement policy）。習近平不會在乎的。

又拜登上任後，各行政部門還未一致，若為拜登個人、家族或集團的經濟利益對中國放鬆，等於協助習近平有資金擴充武力。習近平目前整肅私人企業，充公的財產不但可以救他的經濟衰退，還可以持續以武力威脅。換一句話說，拜登若能延續川普的政策對中國經濟制裁，就是釜底抽薪，使中共減少軍費用在侵略的軍備上。

總之，拜登必須更積極的延續前任的政策協防台灣；台灣在地緣政治上與地緣經濟上是處於防衛美國本土及其盟國的最前線，所以有「不沉的航空母艦」之稱。美國的國家利益在台灣。



2月4日拜登在美國國務院發表上任後的首次外交政策演講，指出中共是美國「最嚴峻的競爭對手」，他的政府將「直接應對」中國。圖／擷自美國國務院flickr

附註

1.美國總統川普在4年任內，軍售台灣計11次，有6次集中在2020年形勢的急迫狀況，自2020年5月20日起，到12月7起止。《大紀元》新聞列為2020年「台灣十大新聞」。

2.參考筆者《中國現況與歷史問題》上篇第3節。稻鄉出版社，2020年1月再版。

3.參考筆者〈 美中關係惡化的關鍵因素 〉，見2020年12月10日民報網站，2021年1月民法第58期轉載。

4.托德的論述參考日文《文藝春秋》2020年10月號及2021年1月號受採訪的文章。

5.中共於1月23日派八架轟炸機、四架戰鬥機、一架反潛機翌日再派十二架戰機、三架慢速機擾亂西南空域，兩天共廿八架次。又在25日，1架運八反潛機進入西南空域防空識別區活動。以上，見2021年1月26日自由時報。

6.美國軍艦在2020年通過台灣海峽有13次。13次是12月31日美國第七艦隊主動公佈：伯克級神盾飛彈驅逐艦麥肯號（USS John McCain DDG-56）與柯蒂斯魏柏號（USS Curtis Wilbur DDG-54）通過台灣海峽。

對此，中共軍方透過微博帳號發表聲明批評，「這是美艦再次『炫耀武力，挑釁攪局』對『台獨』勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，我們對此表示堅決反對。」以上引自2021年1月1日自由時報。

7.見2021年1月29日《大紀元》時報刊載的〈拜登禁言中國病毒，蓬佩奧表失望〉一文。