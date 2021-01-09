在這個世上最厲害不是拳頭也不是槍砲，而是教育，因為唯有教育能重塑人們之靈魂。在古代要做官就必須出生帝王將相之家世，最起碼也要參加科考或從軍連建戰功為大將軍。現代要從政除了出生在達官貴人或日進斗金富商巨賈之家，或組黨參加選舉，因為民主政治又是民意政治、政黨政治、法治政治、為民服務負責任之政治，也是以數人頭取代打破人頭之政治，即使您的學歷有多高，財力有多麽雄厚，若沒有經營群眾工作，無論是在自己的所屬政黨內之初選或是通過初選再來與他黨之候選人正式競選各種民選公職，鐵定很難在競選中勝出以赢得勝選取得執政，尤其當今這個全球化知識經濟來臨的大時代中，自由、民主 、人權、民有、民治、民享已是人類之普世價值，無論任何人之身分地位是如何，從事任何工作皆不能違背這一個普世價值與潮流趨勢，如此才可順天應人，天人合一，為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。

遙想當年於1860年代德國（普魯士）當時也只是一個弱小的國家，常被強鄰法國所侵凌，即使向法國割地賠罪賠款仍不得國泰民安，人民塗炭生活於水深火熱之中，直至1860年德國之鐵血宰相俾斯麥主政，重視哲學、科學教育之實施，大量培植優質之政治、科學、文教的一流人才，國力因而逐漸昌盛，不出十一年，就於1871年一舉打敗法國因而一躍成為歐洲一等強國，這當中正由於注重教育所致，這猶如西方大思想及大哲學家柏拉圖所言: 「教育乃是國家力量之總集合」，而德國大哲學家康德也曾論及: 「教育之目的乃在於培養能勞動，有智慧的優秀人才以為國家所用」真是有其真理之所在。我自1967年8月1日從屏東師範學校畢業後在故鄉屏東縣恒春鎮大平國民小學任教三年後，旋即負笈北旅求學就業，當中有一段很長之期間曾從事文化媒體界服務工作，1985年間在取得法學博士學位先後在台大、警大、崇右影藝大、北商大等學府開授法政有關尃題課程，並於2020年8月擔任東華大學校務顧問及大師典範講座，連同之前之任教歲月，至今2021年元月8日已逾半世紀，我無論在任何工作崗位努力打拚，我可是從沒有離開過我最鍾愛的教學研究寫作之工作，因為我深悟終身學習，從事教育乃是興國最神聖無比之永遠志業。

歷經逾半紀的教育工作經驗讓我深深的體悟到科技與法治教育乃是一個國家立國、興國之重大教育課題，尤其民主法治教育品質之維持與提升，以確保優質民主法治之實踐乃是其中重中之重大核心課題，這從美國這次總統大選之歷程更可獲得有力之見證。而在這震驚全球人民，暴民攻佔美國會4小時造成4死多人受傷，當中包含一名女性示威者在國會內中槍後身亡，此乃美國207年來首次國會遭攻陷，自1814年其國會山莊遭「母國」英軍侵入，並遭焚毀以來首次被攻陷，令華府陷入警急狀態，但拜登仍在這危急之狀況下正式獲認證為下任美國總統，而暴民之違憲違法之行徑亦遭到美國朝野全民同聲遣責，這也充份的證明美國人民仍是信奉他們的憲法體制，維護了他們民有、民治、民享共和國的立國精神與民主憲政之核心價值於不墜，也使全世界所有愛好自由民主人士暫時鬆了一口氣。