在武漢瘟疫全球肆虐的大背景下,至關重要的世界衛生組織年度大會卻草草收場,不但沒有做出任何有意義的結論,相反,倒是有120幾個會員國一致主張,應該對這場大瘟疫的起源,進行獨立公開調查,劍指毛共中國,不言而喻。

與此同時,正在北京召開的兩會可能通過摧毀香港「一國兩制」現狀,對港人自由進一步箝制的「港版國安法」。川普總統立即表示,假使中國堅持推動實施「港版國安法」,美國將強烈反應。

由前香港總督彭定康(Christopher Patten)及全球近200位著名政法人士,也發表聯合聲明,譴責這項擬議中的港版國安法是「對這個城市的自治、法規與基本自由的全面性攻擊」,明目張膽的違反1997年香港移交前簽署的「中英聯合聲明」。

聲明表示,如果國際社會無法信任北京會信守對香港的承諾,人們將難以相信北京在其他事情上的承諾。

不論古今,按照人類社會慣例,若一方悍然撕毀重大國際協議,往往被視為開戰的先聲。毛共中國此舉,莫非真的是不惜戰爭?如果打贏倒也罷了,如果像鴉片戰爭八國聯軍那樣丟盔摜甲丟人現眼,將使那些迷戀於「普天之下莫非王土,率土之濱莫非王臣」的海內外秦奴情何以堪?

不啻「脫鉤宣言」

就在此時,美國則發佈了一份新的對華戰略報告,明白宣告,過去幾十年對毛共中國的接觸政策已經失敗。報告說,美國決定改變對華策略,將公開施壓,遏制中國在經濟、軍事、政治等領域的擴張。老實說,這項長達十六頁的報告不啻是一篇,與毛共中國擺脫關係劃清界線的「脫鉤宣言」!

這份名為《美國對中華人民共和國的戰略方針》(United States Strategic Approach to The People's Republic of China)指出,「從1949年以來,中國就淪為一個殘忍、專制的政權。幾十年來,我們以為通過貿易、科技交流、外交活動、讓他們以發展中國家身份加入世貿組織,這個政權就會變得跟我們更為相似。但是這並沒有發生。我們大大低估了北京在意識形態和政治方面對自由國家的敵視程度。現在全世界都開始看清了這個事實。」

報告說,川普政府發現,與北京保持接觸除了象徵性和裝飾性以外,已經沒有任何價值, 「靜悄悄的外交努力也證明是徒勞無功,美國今後將公開增加對中國的壓力。」

報告認為,中國對美國和鄰國都構成了挑戰。報告說,中國領導人在各項公開聲明里總是說,他們反對威脅或使用武力、不干涉他國內政、同意通過和平對話來解決爭端。但實際上,北京的所作所為卻背道而馳。

在台灣問題上,報告指出,美國的立場仍是兩岸解決彼此分歧,必須通過和平且不違反兩岸人民意願的方式進行,不得通過威脅或高壓手段。報告強調,北京未能履行自己在相關公報中所做出的承諾,大規模擴軍,迫使美國不得不協助台灣軍方提高自我防衛能力。因為,只有在台灣具有自我防衛能力的情況下,才能阻止侵略,確保區域和平穩定。

報告最後指出,東協的「印太展望」、日本的「自由開放印太戰略構想」、印度的「區域共同安全與成長」、澳大利亞的印太概念、韓國的南面政策、台灣的新南向政策等,與美國的戰略理念有許多共同之處,美國因此希望與東協、日本、印度、澳大利亞、南韓、台灣加強合作。

凡此種種,擺明了一個再清楚不過的事實,那就是,整個自由世界正在從毛共中國的陷阱裡覺醒,而毛共中國還仍然浸沈在天朝大一統的迷夢之中!

動不動就忿忿不平

話說幾年前,當毛共中國開始在南海珊瑚礁造島,聲稱百分之九十以上的南海水域屬於中國主權範圍,遭到當時的菲律賓總統阿基諾告上國際法庭,對此,毛共中國的媒體擺出一副忿忿不平的口吻稱:「難道美國不容挑戰?」

其實任何人都明白,挑戰不但可以,而且歡迎。任何理性的挑戰,其實都是好事,對被挑戰者和挑戰者雙方,都可以激發進步。但如果以一副受迫害妄想症的心態,用偷雞摸狗或暴戾激烈的手段來挑戰,則情況剛好相反,損人不利己。

筆者於五年前(2015年)曾經寫過「難道美國不容挑戰 — 由中國在南海造島談起」,如今讀來,叫人難堪的是,不但沒有失卻時效,反而與當前局勢的發展,更加吻合,特重錄於此,與讀者分享:

【對於中國在南海造島引起四鄰不安、美國關切、全世界傻眼一事,有所謂的中國知識份子忿忿不平地表示,「中國是個正在崛起的大國,在週邊伸展拳腳乃理所當然之事,美國憑什麽插手管南海閒事?難道美國不可挑戰?」

首先是,作為21世紀文明人,所有人都知道,要挑戰既有秩序,不是不可以,但是需要按照遊戲規則,循序漸進。否則的話,忿忿然磨拳擦掌,挽起袖子找打架,與瘋狗齜牙咧嘴妄圖咬人何異?

或有人說,歷來強權政治版圖的改變,沒有不是經過戰爭而來,中國如今國力日上,要想在東亞伸展拳腳,趕出美國的既有勢力,豈有畏戰懼戰之理?豈能沒有不跟美國一拼的決心?

這種說法表面上看似乎成理,但問題的關鍵是,忘了今夕何夕。

道理很簡單,就因為核武器的發明,才使得二次大戰後迄今七十年,強權之間不敢再戰。也因此,中國如果現在因為有了點實力,就要橫挑國際秩序,甚至不惜引起核大戰,那麼,就只能證明毛共(毛澤東式共產黨)政權是個極不負責任的世界公敵。

其實,中國自秦始皇以後,直到近代自由民主風行全球以來,始終無法自由化民主化的最主要原因,就是這種忿忿然的挑戰情緒在作祟。不論當朝在野,壓根兒沒有一丁點心思按遊戲規則爭權,弄到最後,當然也只好以玉石俱焚收場。其間的過程則是,生靈塗炭,哀鴻遍野,最後,再由另一位魔王「坐天下」,無止境地惡性循環,無止境地用暴力改朝換代。

如今,中國若把自己這一套比兇比狠比毒辣的千年惡習搬到現代化的國際舞台,很顯然,不是引起世界大戰,就是在引起世界大戰之前,先挨揍被噓下台。

代工裝配的無根型經濟

其次是,要挑戰既有國際秩序,要挑戰美國,首先也得掂掂自己實力。

許多被毛澤東及其陰魂洗腦的中國人會認為,中國如今外匯存底高居世界第一,身為「世界工廠」,人口又多,土地又大,怎說沒有實力?

這,正是犯了自我感覺良好井底蛙自大狂的毛病。事實上,就拿現代化國家的實力指標 - 工業程度來說。雖說中國近年得了「世界工廠」美名。但稍有常識者都知道,中國哪裡夠得上真正的「世界工廠」?

最簡單的道理就是,不論輕重工業乃至新科技電子業,可有哪一項行銷全球的所謂「Made in China」產品不是替西方大廠代工裝配?可有哪一項產品是中國自己研發設計生產製造的?幾乎是零!

試想,以這樣的工業現狀怎稱得起「世界工廠」?充其量,不過是「世界的代工裝配廠」罷了。

中國其實是靠著吃苦耐勞的人多,靠著壓榨億萬農民工,用這些人的血汗,換來如今的外匯存底,如此而已。就憑這點,有什麼實力挑戰美國?中國的領導層和知識份子,若稍有良心,無地自容都來不及,更有什麽好洋洋得意不可一世的?

德國日本在二次大戰後經濟復甦,工業進一步發達,德國成為「歐洲經濟火車頭」,日本更在1980年代,成為當時名符其實的「世界工廠」,然而,由於土地資源的地緣限制,德日兩國都不敢挑戰美國,以中國的工業實力,憑什麼?

事實上,德日兩國,尤其日本,即使以其高超的工業實力,但是為了分享西方,尤其是分享美國市場,時不時也得忍氣吞聲,並不是一帆風順。

顧全大局,著眼雙贏

像1990年代初第一次海灣戰爭,日本就在美國壓力下,分擔125億美元戰爭費用,獨佔該次戰費的百分之六十。此外像日本大企業在美國的行銷,也不時遭到刁難,而日本也始終為了顧全大局著眼雙贏,忍氣吞聲以對。

舉個近期最有名的例子。

2010年時,豐田汽車的煞車裝置被美國交通安全委員會舉報具有瑕疵,導致車禍傷亡。為此, 豐田不只被美國司法部門判罰12億美元,豐田董事長還率團前來美國國會作證兼九十度鞠躬道歉,並且花費近百億美元在全球召回近千萬輛汽車更換煞車部件,使豐田該年度銷售利潤不但歸零,甚至大幅虧損。但妙的是,就在三年後,美國交通安全委員會卻承認,此一事件是委員會當時誤判,豐田汽車的煞車裝置其實並沒有問題云云。然而,已經吃了悶虧的日本,著眼大局,並沒有去計較翻舊帳。

此外,就現代化戰爭最重要的武器 - 戰機來說,中國現在的所謂先進戰機,其引擎完全依賴進口,一旦戰起,人家只要切斷供應,中國戰機的續戰力就立時瓦解。請問,以這樣的實力要怎樣挑戰美國?

中國這幾年對日本的挑釁騷擾,對南海週邊小國大耍蠻橫,已再再引起美日等國戒心,放緩投資,甚至撤資遷廠,對中國代工裝配的無根型經濟,已逐漸顯現出巨大影響。當此之際,不趕緊改善形象,挽回信任,反而進一步在南海造島,進一步挑戰國際現有秩序。試問,這不是器小益盈非撞板不可嗎?

何德何能?豈可囂張?

事實上,除了實力以外,若說想領導整個世界,顯然還得看看自己的德能與貢獻,才可能真正抬頭挺胸,做到風行草偃,領袖群倫。然而,不論就有形的物質來說,還是就無形的理念來說,對人類當代文明,中國可有哪一絲一毫的貢獻?

許多中國的知識份子喜歡說,自由民主法治人權這些普世價值是西方的,不適用於中國。那麼,中國既要挑戰美國,要領導世界,是不是可以提出一套更好的價值來取代,讓全世界景仰跟從呢?

難道說,要用中國特有的「紅二代」「富二代」「山寨」「駭客」來取代?要讓世界各國效法中國,全民一致一心往外移民?全民一致一心把子女送往海外?

曾經有西方評論家對於中國有這麼多人口,但是對現代文明的貢獻卻如此之少,感到百思不解。

或說,印度人口也多,但印度不也一樣?

其實是不一樣的。因為,至少印度還有聖雄甘地為世人所景仰,而中國呢?至少印度還有大詩人泰戈爾為人性謳歌,而我們的諾貝爾文學獎得主莫言呢?至少印度還有全世界最大的民主體制,而中國呢?再說,印度也沒有要挑戰國際秩序,也沒有要鴨霸周圍鄰邦,也沒有要挑戰美國,也沒有要領導世界呀!

有些中國的知識份子表示,我們就是要用毛澤東這種不擇手段的騷擾方式,得一點算一點,得一分算一分,慢慢累積,聚沙成塔,把版圖擴大,把勢力範圍擴大,進而取代美國。算盤打得是很如意,但問題是,這種作法究竟不是正道,而人間的至理是,不走正道,終不持久,遲早玩火自焚。

換句話說,中國目前僅僅因為有了點錢,有了點實力,就忘其所以地妄圖遂行被秦始皇以降歷代帝王所奉行的「普天之下莫非王土,率土之濱莫非王臣」的痴夢,實在令人堪憂。

誰也挑戰不了

當然,我們絕非有意視而不見中國這幾十年在物質建設上所取得的巨大成績。但更重要的是,中國的知識份子必須認識,自己在進步,別人也在進步,而且別人的進步可能更多更大。如果只習慣於顧影自憐,驕矜自滿,因小有成就而沾沾自喜,因稍有實力就不可一世,那只能說是夜郎自大,並不會因此而更受人尊敬。

總而言之,言而總之,人類文明發展到今天,可貴之處就在於,鼓勵多元,鼓勵競爭,鼓勵創新,鼓勵共享,大家按遊戲規則公平比拼。在此前提下,美國有什麽不可挑戰的呢?

但如果中國的領導層和知識份子始終要懷著一種被迫害妄想症的情緒來挑戰,比不過就覺得受委屈,比不過就覺得被欺負, 動不動就懷恨在心,動不動就亟思報復耍小動作, 那麼,莫說挑戰不了美國,甚至挑戰不了任何一個國家,因為終有一天,甚至挑戰不了被它自己「坐天下」而高壓在腳下被禁錮的人民!】

際此香港前途,台海局勢,東亞和平,南海走向,乃至世界大瘟疫,美中脫鉤等等無不與毛共中國密切相關之際,也許,只有等到什麼時候中國人能夠從「普天之下莫非王土,率土之濱莫非王臣」的迷夢中甦醒過來,才有可能得到釜底抽薪的解決。否則的話,兵凶戰危,將是大家共同的悲哀!