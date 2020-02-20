受訪藥師表示，健保特約藥局若不加入口罩實名制代售行列將被解約，藥局配合政府防疫，販售收入全部繳庫，可說情義相挺，她希望能以鼓勵的方式，而不是擔心會被解約或普查。圖／林冠妙

武漢肺炎（COVID-19）疫情延燒，不只口罩搶購一空，連酒精都一瓶難求，甚至連小分裝瓶、噴頭都大缺貨；健保特約藥局除販售實名制口罩外，藥師公會全聯會17日宣布，本週起也將販售75%防疫酒精，但有藥師表示，一直到19日深夜都還沒到貨，「貨還沒送到就發布新聞？」，民眾每問一次「不是說今天開始嗎？」，他們就被疲勞轟炸一次，快煩死了！

因應防疫需求，政府指示台糖、台酒協助生產75%防疫酒精，19日起分別在全家便利商店及健保藥局開賣，其中台酒15萬瓶配送到全國6000多家健保特約藥局販售，每瓶300ml，售價40元，各藥局每週72瓶，18日開始配送。

但新北市一家不具名藥師接受《民報》訪問時表示，原本說19日開賣，但到19日晚間11點多都還沒等到貨，地方公會說，「應該會在23日前陸續送到」，許多民眾從宣布後就一直來問，還要面對許多老客戶的人情壓力，拜託幫忙留一瓶，都讓他們很為難，「能不能拜託，等貨到了再宣布？」

貨還沒到先公布 人仰馬翻一團亂

此外，開始販售酒精後，又有新的問題，屆時是買口罩、買酒精的各自排一排？還是排在一起？「你的第一次，也是我的第一次」，她說，很多突發狀況，他們無所適所，不知如何處理，口罩收入全部入國庫，藥局一毛都沒賺，還要被質疑是不是從中暗槓，他們都只是義工，「請大家多包涵，不要對我們出氣」。

她強調，宣布口罩下午2點開賣，就是2點才能賣，預先發放號碼牌是好意，讓沒機會買到的人可以趕快再去別的地方排，但有人抱怨，說他們看APP還有貨，結果到現場卻說賣光了，美意被曲解，實在很無奈；為了避免爭議，還要請大家看清楚自己和前後排隊人的號碼牌，有沒有漏掉號碼，也請大家做見證。

受訪藥師感受到民眾的苦悶和焦慮，尤其排隊至少都是1、2個小時起跳，年長者更是辛苦，她拿起大聲公，溫情喊話，鼓勵大家正面思考，保持心情愉快，開心生活，吃飽飽、睡飽飽，多運動、多到戶外走走，鍛鍊免疫力、抵抗力，這比搶口罩更重要。

她也乘機向排隊長龍進行衛教，說明口罩的種類和功能，並示範正確的戴口罩、脫口罩方式，以及如何包好丟棄才不會污染環境，還泡維他命C發泡錠請大家喝，而且不敢在一開始排隊時就泡給大家喝，要開始發口罩時才喝，因為怕大家排隊時會想上廁所。



民眾撲空爆氣，藥局立牌解釋，義務協助政府販賣口罩，收入全部入庫，藥局沒賺一毛錢，也無法暗槓，請別對他們出氣。圖／林冠妙

威脅？不配合代售就解約、普查？

「我不想說是威脅啦」，她提及，因每間藥局的規模、人力不同，但若不加入口罩實名制的代售行列，健保特約藥局將被解約，這次藥局配合政府防疫，販售口罩的收入全數繳交國庫，可說情義相挺，她希望能以鼓勵的方式，而不是擔心會被解約、或普查。

她建議，有些單點藥局若不想做、沒能力做，可否把數量釋放出來，讓有意願、有資源的藥局多承擔一些，否則藥局、藥師想互相協助都沒辦法。

她強調，可以參與政府防疫覺得很榮幸，也很願意和大家一起共體時艱，即使義務發送口罩，一天站10幾個小時、累到要穿護腰她都願意，但因人力實在有限，顧及衛生安全、怕污染口罩，每天都特地用鑷子把200個口罩分裝成2個一袋，至少要花2小時，現在變成400片，且口罩包材改成信封袋，信封的大小很不好夾入口罩，更耗時費工。

她說，政府有沒有補助資源、人力都沒關係，她只有小小的請求，希望政府能幫忙，先把口罩分裝好再送到藥局，任何政策措施，也請到位後再宣布。

藥師公會全聯會昨天已在臉書公告，行政院已緊急與國防部協調，由國軍協助先行分包口罩，但需要再給他們幾天的作業時間，此前還請各位藥師再稍微辛苦一下。

此外，原訂18日應配送到郵局的防疫酒精，19日才開始陸續出貨，因台酒所產75%防疫酒精為玻璃瓶裝，為防破損，郵務士在酒精配送方面所花費的時間是配送口罩的五倍，而各家藥局因所在地理位置的狀況，也無法像口罩能在同一日期同一時間到貨。



藥師強調，能參與政府防疫覺得很榮幸，也願意共體時艱，只希望政府能先把口罩分裝好，政策措施請到位後再宣布，單點藥局若沒能力做，可把數量釋放出來，讓有資源的藥局多承擔。圖／林冠妙