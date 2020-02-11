世衛組織的資深醫生、加拿大流行病學家和緊急情況專家布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）（圖左）擔任赴中國調查疫情先遣隊的隊長。圖／擷自flickr

由世界衛生組織領導的一支國際專家先遣隊星期天啟程前往北京，對中國爆發的冠狀病毒疫情展開調查研究。美國相關部門了解內情的人士透露，這支先遣隊中不包括美國向世界衛生組織推薦的13名專家。美國公共衛生專家表示，目前中國最急需的是一流的流行病學家和病毒學家，以便盡快查明感染源，並有效遏制疫情蔓延。

美國衛生部已經向世衛組織總幹事譚德塞推薦了13名美國專家，希望加入世衛組織團隊赴中國調查疫情。目前北京還沒有為這個團隊赴華打開綠燈。

世衛組織沒有透露其先遣隊的人員構成，只是說世衛組織的資深醫生、加拿大流行病學家和緊急情況專家布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）擔任先遣隊的隊長。

美國過敏與傳染病研究所研究員盛宗梅對美國之音表示，根據她所掌握的信息，此次世衛組織派出的先遣隊中並不包括美國國家衛生研究院或過敏與傳染病研究所的專家。

盛宗梅援引一位了解內情、沒有透露姓名的流行病學家的話說：「這個先遣隊是由世衛組織日內瓦總部的人員組成。他們大部分並不是相關領域的醫學專家，他們此次去北京的目的主要是尋求如何與中國當局合作的方法；他們將會就中國對疫情的反應、行動的及時性，以及相關的公共衛生戰略，展開調查研究。」

美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠對美國之音說，中國目前的疫情主要有兩方面的需求：一是大量的醫療物資，如口罩和防護服等；第二就是世衛組織和包括美國在內的國際社會，能夠提供的專業防疫和醫務人員，比如流行病學家、傳染病專家、醫生、甚至專業護理人員等等。

黃嚴忠說：「這其中的當務之急，是需要世界一流的流行病學家和病毒學家，能夠幫助查明感染源。我們知道，一般第一代病毒的傳染性最強，第二代或第三代就會慢慢減弱；由於目前並沒有查明和確定傳染源，可能還有多處傳染源的話，就意味著還有多處第一代病毒源，這樣就使得疫情無法控制。只有控制了源頭，才能根本上解決問題。」