聯合國NGO世界公民總會等團體,分別於8月19日「世界人道日」,8月22日「國際宗教信仰受難者紀念日」舉辦了有關人權的線上論壇,以強化當前台灣社會對於人權之尊重及保障,喚醒執政者早日解決冤案。

近日重讀2001年出版《人權讀本》(作者鎌田慧,中譯本2005年出版),該書「序言」指出,人權確實是人類與生俱來的權利,然而權利的擴大或縮小卻取決於人類不斷的努力。但並不是說不努力的人就不得享有人權。然而,人類的歷史,總是那些為了擴大人權的保障而戰的勇者們,在不斷的奮戰當中寫下的。

該書係針對當今(2001年)日本的人權狀況與課題,分成15個題目來探討。其中兒童人權、老人福利、媒體報導、死刑制度、陪審制度等問題,在目前台灣社會也有存在,需要解決,可見人權問題,不分國界。

我們發現,人權理念與實踐在當今國際社會中已形成某種共識。然而,被放逐於國際社會之外50年(1971〜2021年)的台灣,雖然聯合國人權兩公約的國內法典化已過了12年,而人們對「人權」二字憧憬有之,疑懼有之,且缺乏深入之理解。「憧憬者」想追隨國際人權基準;「疑懼者」則以現實社會「國情不同」,將「人權立國」變成了口號。

把台灣比喻阿富汗不倫不類

近日阿富汗變天,人道危機(Humanitarian crises)以及人道救濟(Humanitarian relief)成為熱門話題。阿富汗大量難民潮的景象,如同1949年底,中國大陸200萬軍民「轉進」台灣的慘狀。親中媒體炒作所謂「棄台論」,把台灣類比阿富汗,「今日阿富汗,明日台灣」,打擊美國對盟邦承諾的信用,8月19日拜登總統重申美國對盟邦安全承諾堅定不移,不論是對北約、日本、韓國及台灣,都是如此。

想起42年前,1979年1月1日生效的「台灣關係法」(Taiwan Relations Act,TRA),其第2條C項後段規定,「在此重申,保護並促進台灣人民的人權,乃是美國的目標。」(The preservation and enhancement of the human rights of all the people on Taiwan are hereby reaffirmed as objectives of the United States.),TRA的前瞻性立法,對於台灣的安全及人權保障,具有特殊的意義。

發生在1996年12月19日的太極門冤案,奮戰了25年,仍未能完全平反,令人遺憾。20年前出版的《人權讀本》提示,為了擴大人權的保障,需要不斷地奮戰。聯合國NGO世界公民總會等團體,一再舉辦論壇,帶動了社會人權理念與實踐向上提升,也帶來不少啟示。



