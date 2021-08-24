聯合國NGO世界公民總會等團體，分別於8月19日「世界人道日」，8月22日「國際宗教信仰受難者紀念日」舉辦了有關人權的線上論壇，以強化當前台灣社會對於人權之尊重及保障，喚醒執政者早日解決冤案。

近日重讀2001年出版《人權讀本》（作者鎌田慧，中譯本2005年出版），該書「序言」指出，人權確實是人類與生俱來的權利，然而權利的擴大或縮小卻取決於人類不斷的努力。但並不是說不努力的人就不得享有人權。然而，人類的歷史，總是那些為了擴大人權的保障而戰的勇者們，在不斷的奮戰當中寫下的。

該書係針對當今（2001年）日本的人權狀況與課題，分成15個題目來探討。其中兒童人權、老人福利、媒體報導、死刑制度、陪審制度等問題，在目前台灣社會也有存在，需要解決，可見人權問題，不分國界。

我們發現，人權理念與實踐在當今國際社會中已形成某種共識。然而，被放逐於國際社會之外50年（1971〜2021年）的台灣，雖然聯合國人權兩公約的國內法典化已過了12年，而人們對「人權」二字憧憬有之，疑懼有之，且缺乏深入之理解。「憧憬者」想追隨國際人權基準；「疑懼者」則以現實社會「國情不同」，將「人權立國」變成了口號。

把台灣比喻阿富汗不倫不類

近日阿富汗變天，人道危機（Humanitarian crises）以及人道救濟（Humanitarian relief）成為熱門話題。阿富汗大量難民潮的景象，如同1949年底，中國大陸200萬軍民「轉進」台灣的慘狀。親中媒體炒作所謂「棄台論」，把台灣類比阿富汗，「今日阿富汗，明日台灣」，打擊美國對盟邦承諾的信用，8月19日拜登總統重申美國對盟邦安全承諾堅定不移，不論是對北約、日本、韓國及台灣，都是如此。

想起42年前，1979年1月1日生效的「台灣關係法」（Taiwan Relations Act，TRA），其第2條C項後段規定，「在此重申，保護並促進台灣人民的人權，乃是美國的目標。」（The preservation and enhancement of the human rights of all the people on Taiwan are hereby reaffirmed as objectives of the United States.），TRA的前瞻性立法，對於台灣的安全及人權保障，具有特殊的意義。

發生在1996年12月19日的太極門冤案，奮戰了25年，仍未能完全平反，令人遺憾。20年前出版的《人權讀本》提示，為了擴大人權的保障，需要不斷地奮戰。聯合國NGO世界公民總會等團體，一再舉辦論壇，帶動了社會人權理念與實踐向上提升，也帶來不少啟示。



《人權讀本》指出，人權確實是人類與生俱來的權利，然而權利的擴大或縮小卻取決於人類不斷的努力。。圖／作者提供