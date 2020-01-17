時代力量高雄市議員林于凱指出，韓國瑜的執政正當性已相當薄弱，主動請辭替納稅人省錢，是對市民最後的溫柔。(圖/林于凱FB)

罷韓若進入最後階段，選務單位估計辦理投票約需八千萬，高市府財政局哭窮，向中央喊話要補助，否則就要拿救急的市長第二預備金來辦裡市長罷免投票。時代力量高雄市議員林于凱引述電視媒體民調指出，韓國瑜的執政正當性已相當薄弱，建議韓國瑜「莫忘世上苦人多」，也「莫忘高雄錢不多」，主動請辭替納稅人省錢，是對市民最後的溫柔。

林于凱引述TVBS前（15）日發布民調指出，有高達53%高雄市民支持罷免韓國瑜，20-29歲青年族群支持罷免更是突破七成，一大原因，就是韓國瑜帶職參選，沒有誠信。在韓國瑜帶職選總統時，林于凱就曾喊話應先辭市長，如今市民與市長間的信任已難以挽回，再次建議韓國瑜「莫忘世上苦人多」，也「莫忘高雄錢不多」，主動請辭替納稅人省錢，「是你可以給高雄人最後的溫柔！」

林于凱認為，如果真的沒辦法，也請中央協助補助，高雄人2019年犧牲自己替全國人民做出一個預警，這次該給高雄市民一個再次選擇的機會！

根據林于凱服務處詢問中央、地方相關單位，中選會引述選罷法第13條指出，直轄市議員、直轄市長選舉、罷免經費由直轄市政府編列，但高雄市政府主計處表示市府目前沒有編列此預算，因此罷免若進入投票階段，經費支用將有三個途徑：1. 中央補助；2. 地方墊付；3. 市長第二預備金。目前預計會是由主辦單位（高雄市選委會透過民政局）先向中央申請補助，剩下再協調要用墊付（高雄市議會先審議通過、明年再補辦預算）或市長第二預備金處理。