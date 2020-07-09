政客和藝人一樣怕老，政客老了會失去記憶，藝人老了會失去魅力，這兩者最終就是失去群眾掌聲。

政客只要掌聲

因為要求掌聲，因此很多政客雖然人老珠黃，還是拚老命亮相，無懼臉上皺紋，猛刷存在感，老馬哥就是這樣的人。

年輕時代，我們在台灣抗爭民主、人權，老馬哥卻是威權爪牙，為了逃離惡魔島，很多民主同伴聲請赴美，卻變成有家難歸的黑名單，老馬卻是威權政權在美國的擁護者。從身世來看，老馬哥是逃離中共魔掌抵達香港的最後一批，生在香港長在台灣，現在卻拐著彎，把台灣的「反滲透法」和「港版國安法」綁在一起；港版國安法，不只沒收言論自由，甚至管轄權擴大到全世界，包含過境旅客，只要非中共喜歡者，都可能在機場被逮捕，這種法律如何可以和自我防衛的反滲透法比擬？自詡為法律學者的老馬，又何以自圓其說？若論其發言動機，莫非只為了替獨裁中共政權合理化，為鎮壓港人找到藉口，老馬哥經常語出驚人，也經常得不到大眾掌聲，蘇貞昌請他多關心國際情勢，看來老馬真的與世界越來越疏遠，今日的中共國，與他的想像差之千里，他的無厘頭加上退化，只會讓人看到他臉上日增的年輪，小馬哥老了。

好萊塢影星包伯霍伯，長期在紐約百老匯演出歌舞劇，有一次身體不適，到家庭醫師診所看病，醫師說，「你的心臟長期壓力，已經出毛病，最好的方法不是吃藥，而是遠離百老匯，到南方佛羅里達海灘上養病，否則不出幾年就會沒命」，包伯霍伯一聽沒命兩字，趕快把百老匯的檔期推遲了，搭上飛機飛往佛羅里達海灘，住進渡假飯店，第二天，包伯霍伯穿上簡單短褲到沙灘閒逛，路人甲乙看著他，只是禮貌笑一笑，兩天後，包伯霍伯又飛回紐約，出現在百老匯舞台上，醫師一看大驚失色，跑去舞台後面見他，包伯霍伯看到醫師，理直氣壯說，「我遵從醫囑，到了佛羅里達海灘，但是，那邊不是海就是魚，而且魚兒從沒有給我掌聲」，沒有多久，包伯霍伯就死了，死的時候，正在舞台上表演，他倒臥舞台的時候，沒有掌聲，只剩下尖叫。

國民黨面臨泡沫

30年沉睡在蘇起創造的「92共識魔咒」中，儘管當年當事人李登輝總統，千方百次公開說，「沒有92共識這件事」，但是，老馬還是固執信誓旦旦，「有啊」，但是，人到新加坡面對老習，卻不敢說出口，如今，老馬突然甦醒說，「沒有一中各表，就沒有92共識」，我們只能說，「30年一覺中國夢」。

老馬突然表現憤怒，證明30年來，中共以及台灣民眾皆醒，只是老馬獨睡，名嘴黃光芹不客氣說，「老馬罹患老年失智」，藍營人士更加憤怒說，「92共識害國民黨失去政權」，這句話屬於事後諸葛，只能說出國民黨生活在台灣，卻從來不去感受這塊土地上的溫度，如同只要掌聲不要命的藝人。

如今，國民黨為了爭取選民認同，口口聲聲要融入台灣，卻不敢拿掉頂上中國帽子，如今，民調顯示，自認自己是台灣人認同已經來到70%，認為自己是中國人，只剩下10%，國民黨還天真以為，可以用中國名稱號召台灣人入黨嗎？

森林中的蟬兒，無法以夏天的薄衣對抗秋天來到，所以叫聲特別淒涼，就如同國民黨面對快速變化的政治世道，卻掩不住自身蒼老無法變通的身影，走入日暮的天色。

共產黨擁抱極左馬克思主義，自我斷絕普世文明的呼喚，在不停止的天災人禍之下，人民生活水深火熱，這是紅色政權末日寫照，中共正要走入歷史焚化爐，看來，中國國民黨無法落地生根，也將成為台灣的泡沫政黨。