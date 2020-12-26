經常看到有關台獨殺手黃安暴跳如雷，或者崩潰的新聞，才發現他雖然在中國生活，卻老是不高興，就像很多小粉紅，有著容易摔破的靈魂，只要聽到有人說中國不好，或者批判老共，或者讚美台灣，黃安的靈魂就受傷了，他是典型中共或中國完美主義的信仰者，也是一個很容易受傷的男人。

他的愛中國心可以堅持多久，或許和中國是否偉大無關，因為那種愛完全盲目，失去理性，這樣的人格是否有病，也只有他自己知道，他的崇拜共產黨腦袋何時清醒，也是他的事，但是，最近使他靈魂很受傷的消息，卻是攸關中國十四億人身心是否健康的大事情，就需要寫一篇文章了。

三分之一中國人不健康

12月21日，《紐約時報》引用一所上海大學在10月份的調查，這份調查是針對武漢瘟疫之後，中國人的心理健康，結論是三分之一中國人處於憂鬱、焦慮、失眠的心理疾病威脅，依照人口比率的話，就有五億人口有心理疾病，這個數字其實已經低估，如果以李克強的六億人每月收入不到一千人民幣來看，單單是吃不飽飯的壓力，就足夠讓人緊張焦慮，甚至恐懼失眠了。武漢因為疫情，宣布封城之後，整個城市陷入瘋狂恐懼之中，為了減低武漢人的焦慮恐懼，上海一家醫院精神科和心理醫師到武漢支援，一天之內就有三百通電話求診個案，有很多人因為封閉太久，罹患創傷症候群，所以，五億人不健康的統計，很顯然是低估了，窮人為了溫飽，生活肯定很緊張，尤其中國失業率已經超過20%，有錢人也不會好過，在思想審查，言論控制高壓之下，很多人擔心說錯話被逮捕，你說，心裡會有多健康呢？

目前，中國北上廣深大都會區，精神科門診經常爆量，就可以知道，中國人心理健康拉緊報，武漢瘟疫出現之後，只是更加嚴重而已。

黃安對這則看衰中國新聞的反應是，「《紐約時報》唱衰中國，這是鬼扯蛋」，這句話在1950年代，毛澤東也說過，毛澤東喜歡中國章回小說，不接觸西方科學，不承認人類有精神疾病，認為所有精神疾病的說法，就是西方資本主義的妄想產物，在毛澤東心理，「反對共產黨的決策，就是有病」，當時北京的精神醫院關押的人，全部是反黨的異議人士，或稱為政治犯。毛澤東的第三任老婆賀子珍，1928年嫁給老毛，在延安一起受苦，但是，後來老毛看上江青，賀子珍就和老毛翻臉，1937年，被老毛當作精神病，送到蘇聯精神醫院關起來。

精神醫師嚴重不足

中國到了改革開放之後，才接受人類有精神疾病這件事，到了1990年，進入世衛組織之後，不得不讓世衛組織在中國進行研究調查。2015年，根據WHO的調查，中國醫療預算的分配，精神醫療已經佔了20%，超過心臟病或癌症，全中國罹患精神疾病者大約17.5%，以人口比率來算有三億人口，這裡面還沒有把心理疾病算進去。2010年，全中國只有四千位精神科專業醫師，到了2020年增加到兩萬個醫師，但是，平均起來，十萬人才有一個醫師，中國精神科醫師和病床一直不足，如果把心理疾病也算進來，八億人口心理有毛病，生活不快樂、憂鬱、焦慮、失眠常相隨，因此，中國西藥房最好銷售的藥品就是安眠藥。（參考譚寶信所寫《跛腳的巨人》）

個人心理健康的建立，有很多地方必須透過教育，可惜，中共把教育當作政治正確工具，寧願花很多時間洗腦人民，也不願意讓人民理解心理健康常識。而極端的政治洗腦，就是把人推向精神病的原因，於是在這種教育之下，製造一大堆類似黃安的小粉紅，遇到有批判中共的聲音，反應特別激動，甚至失去理性，失去靈魂，心情崩潰，這種表現本身就是疾病。

因此建議黃安，常常修身養性，不要凡事崩潰，遇到批判中國或中共的聲音，要保持理性，能夠理智探討最好，否則最好學習一笑置之，畢竟沒有一個政黨是完美的，也沒有一個社會是完美的，每次遇到中共被批判就崩潰，持續下去，最終心理崩潰的就是自己，早晚要送進精神醫院。



作者指出，武漢因為疫情，宣布封城之後，整個城市陷入瘋狂恐懼之中，為了減低武漢人的焦慮恐懼，上海一家醫院精神科和心理醫師到武漢支援，一天之內就有三百通電話求診個案。圖為中國武漢天河機場，取自中國政府網