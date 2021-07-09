7月13日，是諾貝爾和平獎獲得者劉曉波逝世四周年的祭日，為什麽我們每年舉辦劉曉波的祭奠活動？

一說：近30年來，不少國家的社會轉型，都有開啟變革的「鑰匙」，有歷史事件：匈牙利的「納吉事件」；韓國的「光州事件」；台灣的「二二八事件」。也有世界級民運領袖的出現，緬甸的翁山蘇姬；波蘭的瓦文薩（Lech Wałęsa）；南非的曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela）；捷克的哈維爾（Václav Havel）等。開啟中國民主轉型的鑰匙是「六四事件」和劉曉波，他們永遠是憲政民主運動的發動機和「金鑰匙」。

一說：一個追求自由民主的人，一個諾貝爾和平獎得主不明不白死亡，是一場世界級的「世紀冤獄」。劉曉波的死是中國人的恥辱，是人類的恥辱，他的英靈矗立在歷史的祭壇上，永遠照射著獨裁專制的卑鄙與邪惡，激勵著人民去爭取新的憲政民主運動。

一說：劉曉波雖然逝世了，但我們不會放棄他，支持曉波，聲援曉波！像曉波那樣「表達自由，人權之基，人性之本，真理之母，」學習曉波，追求自由的執著信念，哪怕是身陷囹圄、生命垂危的最後時刻，依然是不怨不悔不回頭，無愧是當代的志士和英雄！

一年之前，「國安法」空降自由之都香港，東方明珠自此蒙塵，民主人士、社會骨幹、媒體精英、律師學者盡皆下獄 ，青年人紛紛離港外逃。劉曉波在香港回歸十年的2007年就指出，港人年年六四的燭光代表「港人珍惜自由，維護正義和反抗暴政的良知」。若他知道今天維園的六四燭光已經熄滅，人們對正義、自由的吶喊已經被消音，他的魂魄將不得安寧。因此，在紀念曉波的同時，我們也堅定地聲援香港人的自由民主爭抗。

茲定於2021年7月13日舉行劉曉波逝世4周年的紀念活動，並採用現場與網絡視頻結合的形式。

活動地點：漢堡Apostelkirche教堂，

Bei der Apostelkirche，20257 Hamburg



具體時間：美東時間：12〜13:20；歐洲時間：18〜19:20；香港台灣時間：0〜1:20。



祭奠活動組織者：肯普市萊茵馬斯職業高校（Rhein-Maas Berufskolleg Kempen）羅蘭德•庫訥牧師（Roland Kühne），歐洲之聲社長、國際筆會和平委員會副主席廖天琪女士，世界各國都有朋友通過視頻網絡參加活動。



主要嘉賓：民運領袖、劉曉波好友王丹、胡平、吾爾開希、王軍濤等，還將有聯邦德國議員、台灣、香港的政治家等參加並演講。

無數的理由，不盡的思念，讓我們共同來緬懷劉曉波，他的精神和人格激勵我們去追求世界人民共同的人權自由與民主！推動與建立中國的憲政民主！



2021年7月13日舉行劉曉波逝世4周年的紀念活動地點：漢堡Apostelkirche教堂。圖／擷自網路，歐洲之聲提供