14世紀的「黑死病」使全球人口減少了三分之一，其中最貧窮的人群中死亡人數最多。中世紀的歐洲人口稠密，營養不良，勞累過度，是鼠疫的沃土。七個世紀以來（全球國內生產總值近100萬億美元），我們的世界是否有足夠的資源來預防另一場大流行？ 來自2019年新冠大流行的最新證據指出，人類還是無能為力，因為貧窮才是地球上最大的瘟疫。

美國哥倫比亞大學商學院研究所教授法赫姆·艾哈邁德（Faheem Ahmed）4月2日在 Lancet發表一篇文章 <為什麼不平等會傳播新冠病毒> ( Why inequality could spread 新冠) 指出，疫情危機期間，本來平常就無法獲得醫療服務的貧困人口，最容易受到傷害。錯誤的訊息和錯誤的溝通使他們受害；社會對他們的關懷管道和機會本來就不足，因此他們更有可能忽略政府的健康警告。

根據預測，新冠疫情可能使全世界損失超過10萬億美元，儘管在病毒的傳播範圍和政策響應的有效性方面存在很大的不確定性。全球經濟每下降一個百分點，全世界就有超過1000萬人陷入貧困。考慮到最貧窮的人群更有可能患有慢性病，這使他們處於與新冠相關的死亡的較高風險中。由於大流行使經濟危機永存，失業率將大幅上升，而福利安全網的薄弱進一步威脅健康和社會不安全。

2030年全球將短缺1500萬醫護

儘管最近在一些高收入國家（例如英國和美國）通過了就業保障措施，但低收入群體仍對這些保證持謹慎態度，因為他們在「享用」這些複雜的福利制度時遇到了長期的困難。特別是在印度等極端貧困的國家，對低薪工人的財務保護不足的影響更加明顯。

在最近的大流行中，例如中東呼吸綜合徵，由於測試和個人防護設備不足，醫生成為疾病傳播的媒介。歷史似乎正在重演，在西班牙和義大利，臨床醫生佔所有新冠病例的10分之一以上。預計到2030年，全球將有1500萬醫護人員短缺，各國政府已使必要人員處於這一需要時期。

歷史上，健康的預期壽命和死亡率在最富有和最貧窮的人群之間明顯不成比例。新冠對世界的整體影響還有待觀察，而可以看到的是該疾病開始蔓延到最脆弱的地區，包括發生各類衝突的地區，監獄和難民營。隨著全球經濟陷入更深的經濟危機，政府的救助計劃都在優先考慮某些行業。在台灣，不但旅遊業、餐飲業要求政府補助，最近連電影院都希望政府對他們「勒令停業」。超過一兆元的紓困預算已經輕快過關，因為台灣沒有反對黨，甚至沒有反對聲音，大家要仔細看著政府有沒有亂花錢。稀缺的資源和資金分配決策必須旨在減少不平等，而不是加劇不平等。