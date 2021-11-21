高雄洲際酒店，由有75年歷史的IHG洲際酒店集團品牌直接經營管理，與遠雄集團全台最高豪邸THE ONE垂直共構，座落於亞洲新灣區核心地點，正面星光綠園林蔭大道，與高雄展覽館、流行音樂中心、圖書總館、電競館、駁二藝術特區與預計明年落成的高雄港埠旅運中心等市景熱點為鄰。

座落於亞洲新灣區核心地點的高雄洲際酒店今21日(日)舉行開幕剪綵儀式，22日璀燦迎賓。該酒店由有75年歷史的IHG洲際酒店集團品牌直接經營管理，與遠雄集團全台最高豪邸THE ONE垂直共構。

今開幕儀式首度曝光酒店最大亮點的數位光雕藝術裝置。

高雄洲際酒店數位光雕藝術裝置，由曾為許多知名歌手世界巡迴演唱會製作動畫的設計團隊DKBK出來文化，與甫獲第56屆金鐘獎最佳聲音設計獎肯定的林耿農，及硬體協力電搖擺唱片工作室攜手打造。

DKBK出來文化團隊以萬物之源、宇宙之海、四季和風、智慧城市四個章節，分別詮釋高雄城市從過去延伸至未來的發展脈絡，並以銜接洲際的介質「海洋」作為貫穿故事的核心，震撼的視聽饗宴和酒店內空間設計相互呼應，釋放文化創意能量驚豔旅人，視覺敘事和奇幻動畫的起承轉合更勝法國里昂洲際酒店的光雕展演。

洲際酒店以光雕展演裝置為平台，期待未來和本地藝術設計相關大專院校建立產學策略聯盟，匯聚文化創意展演內容，以國際連鎖品牌的影響力為本地藝術設計發聲，實踐企業社會責任，加值旅宿體驗再進化，為奢華旅行賦予更具深度的意義。

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒(Robbert Manussen表示，集團看好高雄將轉型5G AIoT智慧城市的潛能，積極投資心力與資金，以創新的智慧型奢華酒店為定位，獻上品牌經典的ArtDeco藝術裝飾風格客房253間，並秉承品牌以善為本、以誠待客的精神，用心了解本地賓客需求，在高雄重現「洲際人生、知行天下」的品牌魅力，也期待透過國際級奢華旅宿品牌，再次讓世界驚豔高雄的精彩蛻變。

另值一提的是高雄洲際酒店亦同步與看見．齊柏林基金會合作，設計製作高雄洲際開幕限定的智慧城市地標系列精裝明信片組，和看見．齊柏林基金會2022年曆《映河》組成限量公益關懷套裝，酒店開幕後亦可於官網頁面訂購，收入扣除相關成本後捐贈基金會，以實際行動關懷本地文化及支持影像創作人才培育。

高雄洲際酒店內規劃253間客房及套房，空間安排除了延續品牌知性典雅風格，亦以環境永續發展為出發點，重新定義旅宿奢華體驗。酒店內除了全日餐廳「SEEDS 大地」、中餐廳「湛露」、大廳酒吧「BL.T33」、烘焙坊「Delicatesse」等，預計2022年第一季還會陸續獻上日料餐廳、主廚餐桌、南洋料理主題餐廳等豐富的餐飲選項，以精選本地有機食材倡議永續為主軸，嚴選本地食材，大幅降低食材碳足跡，為賓客獻上新鮮健康的珍味美饌。