8月29日（六）「2020大選後的台灣走向與自由民主人權之發展」國際研討會活動海報。圖／擷自二二八事件紀念基金會網站

由現代學術研究基金會等團體所主辦「2020大選的台灣走向與民主人權之發展」國際研討會，將於8月29日（六）上午9點起，假二二八國家紀念館（台北市南海路54號）舉辦。研討會分成三階段進行，第一階段由曾任國安會秘書長的康寧祥先生專講；第二階段分由七位學者，就台灣2020總統大選在政治、經濟、主權、外交、教育、文化與人權等方面的發展演講；第三階段由台大名譽教授鄭欽仁主持綜合討論，座談來賓有薛化元教授、林蒼祥教授與矢板明夫先生等人。

第二階段的演講將分成三部分，第一部分由陳永興醫師主持，彭百顯教授、王塗發教授分別就政治與經濟發展演講；第二部分由陳文賢教授主持，許文堂教授、李明駿教授分別就主權和外交發展演講；第三部分由林修澈教授主持，林玉体教授、李敏勇教授、蘇瑞鏘教授等分別就教育、文化與人權發展演講。

現代學術研究基金會董事長李明仁表示，此次研討會受到疫情影響，使部分外籍學者無法入境，但所有能夠出席的來賓學、經歷都十分豐富，提出的意見精彩可期，十分值得民眾親自到場聆聽。

報名電話：02-2393－4272（周小姐）

「2020大選後的台灣走向與自由民主人權之發展」 國際研討會由現代學術研究基金會、台灣民主基金會、台灣亞太發展基金會、二二八事件紀念基金會、國家人權博物館、政治大學台灣史研究所及自由思想學術基金會共同主辦。

詳細議程如下