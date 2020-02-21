美國官員和專家指出，中國致力於發展海外軍事投送能力，並非紙上談兵，而是有計劃地進行實施，此事值得警惕。他們認為美國應該採取適當的對策，限制中國這一能力的發展，建議美國目前應該集中面對東亞地區的直接挑戰，增加海空力量的部署，加強盟友的團結，有效牽制中國的注意力，讓中國無暇顧及其它地區。

美國助理國防部長幫辦、五角大廈分管中國事務的最高官員施燦德（Chad Sbragia）2月20日在國會美中經濟與安全審查委員會（USCC）舉行的「中國軍力投送和美國的國家利益」的聽證會上作證時說：中國軍方的戰略人士一直呼籲加強海外後勤保障基地的建設。中國目前除了非洲吉布提的軍事基地以外，還尋求將海外駐軍擴大到中東、西非和東南亞地區。中國海外駐軍因此並非紙上談兵，而是有計劃地進行實施。美國為此正在採取應對措施。

美國前國家情報總監、美軍太平洋地區總司令布萊爾（Dennis Blair）退役海軍上將在聽證會上說，儘管中國的官方文件中很少提及，但中國已經有能力把軍力遠程投送到海上的邊疆地區，目前重點是中東和南亞地區，後者也是一帶一路計劃的中心。

布萊爾說，中國海上運輸必須通過狹窄的馬六甲海峽和新加坡海峽，容易遭到阻攔，中國因此需要建立海外基地，進行船隻維修和物資儲備。為了實現這個目標，中國正通過中緬經濟走廊和中巴經濟走廊的建設，爭取緬甸面向印度洋的皎漂港和巴基斯坦面對波斯灣的瓜達爾港口的建設和經營權。

布萊爾說，「如果中國能夠在這兩個關鍵港口建立軍事基地，並有來自中國的安全供給線的話，他們將獲得一系列投送能力的基地」，但這不符合緬甸和巴基斯坦的意願，而且兩個港口的後勤補給線必須穿越很長的當地政府無法控制的地帶，容易遭到攔截。

布萊爾建議，美國目前應該集中面對東亞地區的直接挑戰，增加海空力量的部署，加強盟友的團結，有效牽制中國的注意力，讓中國無暇顧及其它地區。

美國蘭德公司資深國際政策研究員、Vantage Point Asia公司首席執行官貢內斯（Kristen Gunness）女士在聽證會上說，中國正通過三個手段提高海外軍力投送的能力。一是通過安全對話和安全合作框架把自己的利益與別國結合起來，並以次打下未開展來軍事合作的基礎。中國加強上和組織的反恐合作，倡議保護中亞地區輸油管道的安全，並同巴基斯坦，塔吉克斯坦和阿富汗三國開展安全合作，都是這種手段的應用；二是通過2015年通過的反恐法律，為增加海外駐軍提供法律依據，使中國能夠以保護海上運輸線，後勤保障基地和人員的安全為由動用海外駐軍； 三是通過聯合國維和使命、亞丁灣反恐巡邏和吉布提後勤保障基地的運作說明遠程軍力投送有助於增加國際安全。

貢內斯並指出，中國海外駐軍的規模雖然不大，但可以通過亞丁灣護航的操作增加中國軍隊與別國軍隊的合作與海外後勤保障經驗，讓中國的海外駐軍逐步實現正常化。美國與盟國應該尋找機會去影響中國海外駐軍的使用方法，同時利用中國缺乏海外支持的弱點，迫使中國在處理地區衝突時選擇非軍事手段。