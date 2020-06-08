法國神經生物學家 Jean-Pierre Changeux認為，尼古丁可能是防止新冠病毒進入體內某些細胞的重要因子。但抽菸造成呼吸系統疾病、心血管疾病和癌症相關的死亡。世界應該以無菸為目標，通過協助吸菸者成功，永久地戒菸，與菸草使用作鬥爭。現在逃得了新冠，但稍後如再患肺癌或COPD，也是枉然。示意圖／Pixabay

新冠大流行，你戒菸了嗎？還是被關得太悶，菸反而抽得兇呢？抽菸會增加新冠的感染機率嗎？新冠大流行期間的居家隔離和城市封鎖時期，大家以為減少社交對某些人來說可能有戒菸的機會，但實際上只有少數人會戒菸。對於大多數人來說，潛在新冠致命疾病的壓力增加，失去工作的可能性提高，不安全感，禁閉感和無聊感反而會增加吸菸的慾望。在2008年的金融危機中，菸草股票是唯一增加的股票之一。

尼古丁可能防止新冠病毒進入體？

在新冠大流行期間，吸菸和急性呼吸道感染的風險再次成為熱門話題。抽菸的朋友最近可能看到一則新聞，因而喜孜孜的。法國有新研究證明，吸菸可能產生有益的副作用：可能有助預防新冠病毒感染。但不要太莽撞，這並不意味著你應該吸菸，只是說香菸的某種物質可能會防止某些人染上這種新疾病，法國醫生現在正測試針對新冠的尼古丁貼片對新冠的影響，因為法國神經生物學家 Jean-Pierre Changeux認為尼古丁可能是防止新冠病毒進入體內某些細胞的重要因子，病毒的傳播可能因此停止。

吸菸損害免疫系統使結核感染風險翻倍

開普敦大學肺部研究所肺臨床研究室（LCRU）的負責人理查德·史密斯（Richard N van Zyl-Smit）醫師，最近在The Lancet醫學期刊發表了一篇〈吸菸和新冠感染〉（Tobacco smoking and COVID-19 infection）指出，多種機制可能會增加吸菸者呼吸道感染的風險。吸菸會損害免疫系統，並且由於免疫功能受損而使結核感染（潛伏性和活動性）的風險幾乎翻倍；具體而言，吸菸會影響巨噬細胞和細胞因子的反應，從而影響感染的控制能力。同樣，吸菸者對肺炎球菌，軍團菌，肺炎支原體風險感染高至3〜5倍。菸草和電子菸的使用者由於肺炎球菌受體分子（血小板活化受體因子）的上調，增加了肺炎球菌的依從性和定植。吸菸者患流感的可能性也比不吸菸者高5倍。

新冠檢測必須詢問吸菸史

研究建議，應鼓勵每個吸菸者停止吸菸，並向他們提供建議、支持和藥物治療；危機時期通常可以為戒菸提供動力。其次，我們需要更多數據；許多H1N1流感人群未報告吸菸狀況，許多其他傳染病也是如此。為了確定吸菸對感染的影響，必須向每個接受過新冠檢測和其他呼吸道傳染病檢測的人詢問吸菸史，入院，通氣，恢復和死亡有關的所有結局，都需要相對於吸菸狀況進行評估，並針對合併症進行調整，例如缺血性心臟病。

南非和印度已禁止銷售菸草製品

菸草製品銷售稅給政府提供了巨大的稅收，菸草業在全球範圍內提供了數百萬個工作機會；但是菸草也造成50％的消費者死亡，並給衛生保健系統造成沉重的，也使造成預防的巨大損失。儘管許多菸草公司保證電子菸比傳統捲菸更安全，但菸草流行仍將繼續。

全球大部分地區專注於菸草的預防和戒菸的重點，都放在抽菸與非感染性呼吸系統疾病、心血管疾病和癌症相關的死亡。許多電子菸宣傳手段圍繞著挽救數十億人的生命，這些生命原本可能因這些非感染性後果而喪失。然而，在低收入和中等收入國家，特別是在大流行期間，感染併發症的風險是主要關注的問題。一些國家，例如南非和印度，已禁止銷售菸草製品。

法國研究未經同行評審，不該成開始或繼續吸菸的理由

目前的吸菸者是否會在大流行期間停止吸菸尚無定論。以前的中東呼吸綜合症冠狀病毒（MERS）和嚴重呼吸綜合症冠狀病毒（SARS）的數據很少，新冠研究的數據也很稀缺。迄今為止最大的研究，是來自英國的報告顯示，按年齡和性別進行調整後，當前吸菸者的死亡風險與從未吸菸者相比增加了1.25至0.88倍。

研究發現，吸菸者感染的敏感性增加，可能是由於血管緊張素轉化酶2（ACE2）受體的上升所致，該受體是新冠進入宿主粘膜的主要受體並導致主動感染的明顯獨特機制。與以前的吸菸者和不吸菸者相比，當前的吸菸者增加了ACE2的基因表達，但尚不清楚ACE2受體頻率或可用性的改變是否對死亡率有影響。法國發布的未經同行評審的數據表明，吸菸可能通過與乙酰膽鹼受體的相互作用，反而對新冠感染產生潛在的保護作用，但這些數據尚未得到證實，並且不應該以任何方式指示開始或繼續吸菸。

逃得了新冠，如再患肺癌也是枉然

研究新冠的挑戰是必須擁有足夠大的樣本量以校正混雜因素，例如高血壓，糖尿病，肥胖，種族，性別和慢性阻塞性肺疾病（COPD），所有這些因素都可能與菸草有關，以及吸菸和不良後果。目前，沒有證據表明使用電子菸會增加被新冠感染的風險。

最後，世界應該以無菸為目標，通過協助吸菸者成功，永久地戒菸，與菸草使用作鬥爭。現在逃得了新冠，但稍後如再患肺癌或COPD，也是枉然。因此，任何短期干預措施都必須具有長期可持續性。