因支持民眾民主自由訴求而遭到香港當局整肅的蘋果日報關門停運的跡象越來越明顯。繼蘋果9點半新聞星期一（6月21日）晚宣布停播後，蘋果日報英文版以及蘋果財經網也於星期二（6月22日）凌晨起停止更新。

港版國安法實施以來，蘋果日報成為被整肅的一個重要目標。香港警方國家安全處上周四（6月17日）以涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」的罪名拘捕壹傳媒和蘋果日報5名高管，凍結了三家相關公司總計1800萬港幣（約合232萬美元）的資產，讓蘋果日報的運營立即陷入困境。

蘋果日報高層主管星期一（6月21日）曾向員工表示，由於缺乏資金，如果公司資產未獲當局解凍，本周五（6月25日）可能是報社最後一天運作。報社高層主管還向員工表示，任何員工都可以立即辭職，無需提前報備。沒想到高層主管話音剛落，當晚蘋果9點半新聞率先停播，接着蘋果日報英文版和蘋果財經網就雙雙停運。

蘋果日報英文版於2020年6月問世，每天將報社精選的新聞報導翻譯成英文，同時也有英文專欄作家供稿、訪談等。蘋果日報英文版網站上目前的留言是：蘋果日報英文版結束更新，感謝您的支持。

香港星島日報星期二引述消息人士的話報導說，香港政府認為蘋果日報被凍結的資產是「涉案資產」，而且正在接受調查，政府有責任確保有關方面不會繼續犯法，因此不會批准解凍資產。

在國安法調查的政治壓力和資產遭凍結的經濟壓力的雙重打擊下，蘋果日報社目前處境非常困難。

來自蘋果日報內部的消息指出，大部分員工已經辭職，報社能否勉強維持正常運作已經成問題。