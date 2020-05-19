蔡英文總統於2016年5月20日就職迄今滿四年，明天即將進入第二個四年任期；蔡英文在年初勝選贏得連任，代表台灣選民投下贊成票，支持總統續任四年，即是對蔡英文執政成績的整體肯定。

以下總結四年執政重要記事：

台股萬點、同婚元年、武漢肺炎，續約四年！

台股萬點

在小英總統第一任期之內，台股迎來最長萬點，但是仍有泛藍陣營說都是外資賺走；奇怪！股市又沒限制誰不能買？難道要小英幫忙報明牌嗎？

同婚元年

在2019年5月17日同性婚姻正式合法，日前剛好滿週年，爸爸、媽媽、爺爺、奶奶、外公、外婆、叔叔、伯伯、阿姨、舅舅、伯母和嬸嬸等都沒有消失；根據最新民調，九成以上台灣民眾認為同婚法案通過後，對他們的生活沒有影響；君子有成人之美，或許在十年、百年之後，從歴史脈絡來看，可以把同婚合法化看得更加清楚；後代會尊敬我們這一代的偉大，我們勇敢的為弱勢的同志集體踏出第一步。

武漢肺炎

台灣在武漢肺炎的防疫成就是世界第一名，到昨天為止，台灣總共440人確診武漢肺炎，7人死亡，398人解除隔離，35人住院治療之中；不管以何種方式評比，台灣都是世界第一名，代表台灣在開放又民主的政府領導之下，充分尊重專業意見，台灣有世界級的醫學和公共衞生團隊，加上超高水準的人民全力配合，才能有如此傲人成績；武漢肺炎的防疫成就，大幅提升台灣的形象和國際能見度，也提升台灣的國際地位。

知人善任

小英政府責無旁貸要概括承受所有的好或不好，行政院長蘇貞昌衝衝衝戰鬥內閣的行動力大家有目共睹。為政之道在知人善任，人民的眼睛是雪亮的，天道酬勤，衞福部長陳時中領導中央疫情指揮中心團結台灣人民戰勝武漢肺炎功不可沒；蘇貞昌和陳時中等執政團隊的功勞就是蔡英文的功勞。

一年前蔡英文的民調持續低靡不振，小英堅持參選，許多深綠民眾擔心不已；外有韓國瑜如日中天的氣勢，內有民進黨蔡賴之爭；去年年初習近平信誓旦旦信心滿滿要解決台灣問題，還好天佑台灣，香港反送中運動激起台灣人民的危機意識，台灣絕對不能再發生一次228大屠殺，所以選民決定續約4年，讓蔡英文繼續領導台灣。

四年來，台灣在經濟、社會、文化和國防等各個面向穩健的進步和成長，蔡政府整體執政成績超乎預期，瑕不掩瑜。當然在司法改革、台灣正名、貧富差距和環境保護等方面，未來仍然必須加緊腳步改革，以符合人民期待。

展望未來4年，願天佑台灣！