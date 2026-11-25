台灣部分重症、罕病兒童陷入無藥可用的困境！生技大廠晟德投入小兒心衰竭用藥開發，去年成功取得藥證；今年首度角逐「台灣企業永續獎」，成為唯一獲頒永續報告書白金級的製藥企業，本月也躋身兆豐永續高息等權ETF（00932）成分股。

面對少子化衝擊及兒童用藥市場規模有限等難題，晟德從最擅長的水劑製藥本業下手。根據晟德2024年永續報告書指出，該公司在台灣兒科水劑市場的市占率高達7成。

部分兒童用藥須依病童體重調整劑量，相較於分割錠劑或磨粉，液劑更方便依處方量取所需藥量。晟德開發的「心寧寶（Cen-Capto）」由新竹廠製造，主成分為Captopril，適應症包括心臟衰竭、高血壓等疾病，其中兒童心衰竭用藥可依病童體重調整劑量。

2024年11月19日，晟德接受衛福部頒獎表揚。當時晟德響應衛福部「新優化兒童醫療照顧計畫」，獲准專案委託製造小兒心衰竭水劑藥品「心寧寶」，隔年5月15日正式取得藥證，6月進入健保藥品給付共同擬訂會議討論。

王素琦喊「母雞帶小雞」 晟德首戰摘白金獎

晟德董事長王素琦期許發揮「母雞帶小雞」的精神，攜手關係企業共同回饋社會。從內服液劑藥品起家的晟德，迄今已育成逾20家生技及大健康企業，包括益安生醫、順天醫藥、永昕生物醫藥及博晟生醫等，投資版圖從新藥開發、生物藥製造，一路擴及細胞治療、創新醫材及AI醫療。

今年由台灣永續能源研究基金會主辦的台灣企業永續獎，共吸引773家企業與組織參與，晟德首次參選便拿下藥品製造業組別最高等級的永續報告書白金級肯定。評選涵蓋企業資訊揭露、重大議題管理、利害關係人溝通及永續績效。

資本市場方面，兆豐永續高息等權ETF（00932）本月迎來成分股換血，追蹤指數增刪各12檔個股，晟德與另一家製藥廠東洋，以及王品、寶雅、致新等企業同步入列，指數成分股新名單已於11月5日生效。