國內藥局掀起關店潮？房仲業者調查，國內藥品零售額成長，卻出現店數下滑的怪象，業者認為，人口老化帶動藥品消費，但競爭與通路變多壓縮了利潤。

今年市場掀起藥局關店潮，連鎖藥局丁丁藥局關閉新北中和2家分店，啄木鳥藥局部分門市收攤，台南台安藥局也爆出營運危機，不只關店、裁員還出現欠薪爭議，藥局龍頭大樹更直言，體質不夠好的「中小型連鎖藥局」，將面臨退出或被整併的壓力。

究竟藥局是否掀起倒閉潮？據財政部統計，藥局類的西藥零售家數從去年7,643家減少到今年的7,489家，西藥批發總家數從1,254間減少到1,186間，跟去年同期相比，零售與批發兩者合計年減超過200店。

進一步觀察，財政部統計資料，去年8月西藥批發總銷售金額402.5億元，今年8月455.2億元，銷售額年成長超過52億元；西藥零售總銷售額去年為138.7億元，今年增加到160.2億元，年成長21.5億元。

換言之，明明銷售額增加，卻出現倒店潮的怪象，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從數字看，市場大餅似乎沒有變少，銷售額增加可能和人口老化，帶動藥消費增加有關，但同時，也因為競爭激烈或者通路變多，導致利潤不若過往，出現經營店數減少情況。

曾敬德指出，藥局近年出現許多改變，包括連鎖化經營模式興起，藥局門市規劃也朝向精緻化，甚至有大型門市藥局的經營模式，不過藥局經營不易，除了門市成本、人事的成本與找人不易等問題，電商興起也瓜分部分保健食品的市場，加上市場競爭，使得藥局經營大不易。

藥局家店數與銷售金額