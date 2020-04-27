病人可能有病所以去看醫師，當然是檢查病人，怎麼會檢查醫師呢？是病患可能有病，韓國瑜怎麼會想到要篩檢醫療團隊？圖／高雄市政府（資料照）

日前高雄市長韓國瑜提出對高雄市4000多名醫護人員進行普篩的想法，引起廣泛討論和極大爭議。

先用常識來理解問題，病人可能有病所以去看醫師，當然是檢查病人，怎麼會檢查醫師呢？是病患可能有病，韓國瑜怎麼會想到要篩檢醫療團隊？台灣人有一句俗語說：人沒有知識也要有常識！

不篩檢病患，反而強迫醫療團隊接受篩檢，實在找不到任何醫學和公衞原理支持此種作法，難道是怕醫療團隊把疾病傳染給病患是不是？

重點是：截至目前為止，沒有任何一個確診病例是醫療團隊傳染給病患的。其實篩檢武漢肺炎對於執行任務的醫療團隊和受檢者皆不輕鬆愉快，醫療團隊要依照標準作業流程，全副武裝全套裝備上場，從受檢者鼻腔深處採檢，不能馬虎，否則檢查結果呈偽陰性反而更糟；因為受檢者以為自己未受感染而趴趴走，反而成為防疫的破口。

任何政務官不懂就不要裝懂，台灣又不是中國，中國才是官大學問大；台灣今天國家仍能正常運作，讓幾乎所有民眾仍然能夠正常生活，就是因為有世界第一的防疫團隊，流行疫情指揮中心組成世界第一的專家小組，聽從專家建議，隨時因應疫情做機動調整。

專業防疫 叫台灣第一名

韓國瑜既不是醫學專家，也不是公共衞生專家，不要無的放矢，不要亂槍打鳥；其實政務官也不需要全部都懂，但是要虛心學習，全力配合中央流行疫情指揮中心，重要時刻不要生雞蛋嘸放雞屎有！

正確的做法是要把有限的醫療資源留給高危險群；現階段強迫醫療團隊接受武漢肺炎普篩，根本完全沒有必要，不但浪費醫療資源，也侵犯醫療團隊人權。

在防疫的重要時刻，需要的是有能力、願配合、能配合的地方首長；只想要標新立異的地方政務官，故意和中央唱反調，是台灣防疫國家隊的豬隊友。

到目前為止，台灣的醫療團隊守護台灣是世界第一名；截至4月26日共429例確診，且絕大部分案例為境外移入個案；確診個案中6人死亡，確診武漢肺炎的死亡率是1.3986％（6/429）。

台灣走精準篩檢路線，針對將近6萬名的高危險群篩檢，即使是篩檢高危險群，絕大部分被篩檢的民眾也呈陰性反應，只有429例確診；中央疫情指揮中心和全國的醫療團隊毫無疑問是世界第一名，如此亮眼成績，卻持續遭藍營名嘴政客惡意攻擊，意圖製造民眾恐慌，趁疫亂台實在居心叵測。