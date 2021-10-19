10月14日，很少對習近平武統台灣表態的普丁，突然說：「中共要統一台灣，無需武力」，國際媒體解讀這句話說：「俄羅斯很明確反對老共在台海製造軍事衝突」。

普丁所說：中共靠經濟實力，可以併吞台灣，其實已經是過去式，他的話是來自俄羅斯併吞克里米亞的經驗，但是台灣和克里米亞不同，克里米亞七成人口認同自己是俄羅斯人，克里米亞脫離俄羅斯後，經濟並未好轉，這兩大因素使克里米亞人民拋棄烏克蘭，向俄羅斯傾斜，台灣在馬政府時代，也預設推動中台經濟統合，逐漸走向政治統一，而實際上，台灣經濟指數仍優於中國，年輕人擔心中台經濟統一後，中國以大吃小，台灣經濟會更糟糕，因此太陽花運動阻擋了經濟統一的服貿協定。

以目前中國經濟惡化狀況，想要用經濟統一台灣，恐怕普丁的想法過於天真了，普丁甚至未意識到：中台無法統合，是制度性問題，而非單純經濟。

普丁在這個時機說話，被認為背後有玄機，流亡美國的俄羅斯作家瑪莎葛森（masha gessen）在新作《偉大的俄羅斯回來了》書中形容：普丁特務出身，對國際局勢掌控相當出色，這種氣質才能治理俄羅斯二十年，成為新版獨裁者，普丁很少亂說話，所以一出口就讓習近平難看，肯定事出有因。

外媒追查普丁與中共交惡，其中涉及俄羅斯最大在野黨俄羅斯聯邦共產黨的激烈鬥爭。

蘇聯崩潰後，蘇共雖然一時崩潰，但是強烈去共產主義化，並未發生，1993年，左派旗手久加諾夫結合左派民族主義者，重建俄羅斯聯邦共產黨，繼承蘇共的遺產，蘇聯共產黨的傳聲筒《真理報》也同時復刊，在多次選舉中，俄羅斯共產黨都可以拿到20％上下支持，目前以俄羅斯共產黨從政黨員高達16萬人，國會中有13％實力，儼然是俄羅斯最大在野黨，2000年，黨主席久加諾夫曾經和普丁競選，久加諾夫拿到29％選票，普丁拿到53％選票勝出。

俄羅斯共產黨經常批評普丁是親西方的賣國賊，認為普丁的資本主義將造成俄羅斯種族滅絕。

普丁不滿俄羅斯共產黨

但是，在大崩潰復活的俄羅斯共產黨，在黨員結構上，六十歲以上黨員來到40％，無法避免成為老人黨，這種狀況與台灣國民黨很類似。

前面說過：俄羅斯聯邦共產黨復活，這個黨過去就與中國共產黨關係密切，黨主席久加諾夫家族經常到中國，接受中共高層招待，並且接受中共金援，這種情況不只公開，而且行之多年，久加諾夫有三本著作，都在中國出版，有中共支持，而這一次，引起普丁爆怒原因是俄羅斯共產黨在中共支持下，企圖顛覆普丁，這才觸動普丁敏感神經，10月11日，普丁下令國安探員搜索莫斯科俄羅斯共產黨總部，並且逮捕多位黨部高層，震驚國際，至於詳細情況，俄羅斯政府並未對外公佈。

習近平在國際圍困下，把俄羅斯視為唯一靠山，在這種情況下，習近平不可能以石頭砸自己的腳，有一種解讀就是權力鬥爭引起，反習派故意在俄羅斯挖陷阱給習近平難以收拾。

普丁顯然生氣了，否則以普丁老謀深算，不會給習近平難看，看來這件事後續發展還沒完。



流亡美國的俄羅斯作家瑪莎葛森（masha gessen）與新作《偉大的俄羅斯回來了》。圖／擷自網路，民報合成