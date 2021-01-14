人權觀察中國部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）在有關人權報告中國部分的記者會上表示，中國過去一年在人權方面的退步令人震驚。圖／擷自C-SPAN資料影片

國際主要人權組織之一的人權觀察星期三（1月13日）發布《2021世界人權報告》，檢視全球人權實踐與趨勢和100多個國的發展現況。報告批評中國在人權方面處於自1989年天安門學生民主運動被血腥鎮壓以來最黑暗的時期。

人權觀察執行長肯尼思·羅斯（Kenneth Roth）在人權報告發布會上表示，2020年，越來越多的國家克服對中國傳統上的經濟報復的恐懼，對中國日益惡化的人權迫害發聲批評。

羅斯說：「在中國人權上，不斷擴大的政府同盟克服了他們對中國傳統上經濟報復的恐懼，發聲批評中國不斷增加的人權迫害，無疑這是自1989年殘暴鎮壓天安門民主運動以來最惡劣的。全球對中國人權狀況的日益不滿的證據，可以從中國競選聯合國人權理事會成員國席位上看出來。4年前，中國從亞太國家獲得了最高的票數，而今年卻得到了最少的票數。 」

羅斯認為，更多的國家願意譴責中國的迫害，是減少中國殘暴鎮壓的最佳方式。拜登可以為這種趨勢做出貢獻，並且採取更有原則性的、更連貫的、多層面的方式，加入而不是單邊行動，來解決中國的殘暴。

不過，人權觀察對歐盟針對中國人權的回應持批評態度，尤其是去年年末與中國達成投資協定。羅斯表示，如果歐盟在結束新疆強迫勞力的問題上是嚴肅認真的，他們在同意達成投資協定前，應當堅持解決這個問題。



人權觀察執行長肯尼思·羅斯（Kenneth Roth）。圖／擷自人權觀察網路影片

疫情中威權主義凸顯

《2021世界人權報告》是人權觀察發表的第31份年度報告。這份長達386頁的報告很大程度上聚焦中國日益惡化的人權狀況。

報告在有關中國人權狀況的導言中表示，中國政府的威權主義在2020年爆發的源自武漢的新冠病毒疫情中得到充分展現。當局起初極力掩蓋疫情的相關報導，繼而在武漢和中國其他地區採取嚴厲的封城措施。中國政府拒絕國際社會要求對其疫情處置進行獨立、不受限制的調查，並對感染該病毒喪生者的家屬實施監控和騷擾。

報告表示，中國當局對人權捍衛者、新聞記者和維權人士採取噤聲，對網路言論實施限制，也造成外界難於取得有關中國政府政策與施政的準確訊息。

不過，在如此威脅之下，仍有少數知名人士公開批評國家主席習近平。企業家任志強撰文稱習近平是「剝光衣服也要堅持當皇帝的小丑」，前中共中央黨校教授蔡霞則說中共已成「政治殭屍」。

報告指出，各國政府、公民社會團體和聯合國官員在2020年紛紛表達對中國政府侵犯人權的嚴重關切。6月，50位聯合國特別程序任務負責人空前地發出關於中國的聯合聲明，緊急呼籲「持續關注該國人權情勢」，包括召開聯合國人權理事會特別會議，以及增設國際機制專責處理該國人權侵害。7月，美國政府對負責新疆迫害維吾爾人及其他少數民族穆斯林暴行的中國高級官員實施制裁。

人權觀察中國部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）在有關人權報告中國部分的記者會上表示，中國過去一年在人權方面的退步令人震驚。

她說：「中國境內的人權狀況過去一年令人驚駭。我們對新疆維吾爾人和西藏人受到的迫害著墨更多。我們尤其要凸顯香港對人權的異常的鎮壓，我們看到那裡極大的人權惡化。自我們六個星期前完成報告中國部分以來，我們對中國全國發生的人權捍衛者被迫害和虐待的情況感到憂慮，尤其是在各國需要更多、更好的、獨立獲取及分享的有關新冠病毒信息的時刻。對吹哨者和公民記者的鎮壓向世界凸顯了中國人權迫害的後果。」

香港人權迫害列首位

最新的世界人權報告將香港問題列為中國人權惡化的首位。報告說，在香港，經過2019年長達半年的大規模抗爭後，中國政府6月30日實施嚴苛的「國家安全法」，是自1997年主權移交以來對港人自由的最猛烈攻擊。國際社會需要繼續公開地譴責香港剝奪港人的基本權利。

人權觀察中國部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）補充表示，人權觀察針對香港對人權的迫害為各國政府提出了一系列建議。

她說：「是時候各國政府應當對香港局勢負有責任的中港官員進行有針對性的個人制裁。各國需要記住，國際人權法律在香港是有效的，因為香港是《公民及政治權利國際條約》的一部分。另外，對逃離迫害的港人的支援和庇護還需要改進。同時，我們看到的與中國簽訂的協議，這些協議必須要有白紙黑字的可執行的對人權的保障。北京很明顯地無意遵守以往做出的承諾。接受中國一些不明確的未來的承諾，是對香港、新疆和中國所有為獲得人權而奮鬥人士的侮辱。」

報告批評由親中派議員控制的香港立法會濫用程序，將民主派議員逐出議場，6月通過一部以刑事懲罰「不尊重」中國國旗行為的法律。

報告還批評香港警方全年陸續逮捕大批參加和平抗議的民主派人士，包括支持民主派的媒體大亨黎智英、前立法會議員李卓人和楊森、81歲的大律師李柱銘等。

報告譴責中國政府去年6月繞過香港立法會強行實施「港區國安法」，剝奪港人得到公正審判的權利，授與警方更多橫掃一切的大權，加強管制公民社會與媒體，並且削弱司法監督。

香港當局以「港版國安法」將2019年抗爭口號「光復香港，時代革命」視為非法，逮捕學生活動人士、《蘋果日報》老闆黎智英父子及多名高級主管，取消12名民主派人士參加預定9月舉行的立法會選舉的資格。

報告還批評香港的新聞自由持續惡化，指出公共媒體香港電台6月迫於政治壓力停播受歡迎的政治諷刺節目《頭條新聞》。7月及8月，《紐約時報》記者儲百亮（Chris Buckley）和《香港自由新聞》新任編輯麥固崙（Aaron Mc Nicholas）分別遭拒發簽證而無法抵港就職。