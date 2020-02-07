世界衞生組織又再一次幫台灣改名了，這次我們的名字是「台北及周邊地區」；以其人之道還治其人之身，我們應直接將華航英文改名為 Taiwan Airline，護照去掉 Republic of China；懶得和中國有任何瓜葛，能離多遠是多遠！圖／陳惠卿

世界衞生組織又再一次幫台灣改名了，這次我們的名字是「台北及周邊地區」；其實我們不用再鳥中國共產黨和其豢養的世界衞生組織；真正可以對台灣人民有實質幫助的，已經不再是加入世界衛生組織，也無需再理會世界衞生組織的惡形惡狀，以其人之道還治其人之身是最好的方法，直接將華航英文改名為 Taiwan Airline，護照直接去掉 Republic of China；懶得和中國有任何瓜葛，能離多遠是多遠！

其實中國人民此時此刻應該揭竿而起，推翻共產暴政，還權於中國人民，這完全是中國國民黨以前灌輸給我們的觀念！

此時台灣正名，名正言順！台灣沒有人想被當成中國人。中國是鬼地方，人命根本不值錢；大家都同意物稀為貴，那試問中國什麼最多？中國人最多！所以人命在中國的統治者眼中，根本不值一毛錢！毛澤東就曾經說過，「人要不滅亡那不得了。滅亡有好處，可以做肥料。」

我們政府辛辛苦苦忍辱負重，不計較名份，希望接回在武漢的台灣民眾，舔共台商竟然掩護身份不明者來台，根本就是木馬屠城現代版，未來絕對不容許政府用台灣人民辛苦的納稅錢，去中國武漢搭載來路不明者來台；相關單位應該研究此等行徑是否已經觸犯法律；1949年中國難民槍桿子出政權逃到台灣，當時也帶瘟疫來台灣，大家已經相處七十載，往事不堪回首，也不想再提，斑斑史料皆可查證。

日前一位朋友的小孩去日本玩，怕被以為是中國人，求助於我，我教他：買一頂代表台灣的帽子吧！

被當成從中國來的 虧很大

許許多多的台灣人出國最怕的就是被誤認為是中國人，許多外國人他們嘴巴雖然不說，內心就把我們台灣人當成是中國人，台灣人真衰小！

有人說他在通過外國海關時，拿出護照的第一時間就會馬上說：From Taiwan；深怕護照上的英文 Republic of China，會被誤認為是中華人民共和國護照，被當成是從中國來的，真的虧很大。

小英政府應該體察到台灣專機到武漢載回一堆中國偷渡客已經造成台灣民怨沸騰，真正的血友病患因為沒有關係就不能上飛機，到底舔共台商的天良何在？原來大家繳的納稅錢是用來專機載中國偷渡客來台灣的？

現在有太多航空公司都直接停掉中港澳航線，台灣一定要和他們有所區隔，否則會被帶衰；中國是一天到晚用幾千顆飛彈瞄準我們的政權，其解放軍和黨媒動不動高喊留島不留人，大家不要有幻想，我們絕對不能割肉餵虎，一定要嚴防木馬屠城；中國共產黨、已經紅統化的中國國民黨以及舔共的藝人和台商，裏應外合互相支援，是中國肺炎病毒的強力助攻手，台灣如果武漢化就是台灣人再一次的悲哀！

小英政府應該體察民意，並且從善如流！台灣正名此其時也！華航的英文名字改成Taiwan Airline；我們的護照直接去掉Republic of China；現在正名，全世界都會站在台灣這邊！