西藏實質意義上的亡國是在毛澤東1950年代派軍隊入侵西藏之後，有漫長的歷史的圖博才真正亡國。圖博橫貫其間，中印那來邊界？圖為印度派更多駐兵前往中印邊界。圖／擷自德國DW網路影片

中國和印度自古沒有交界，如果中國和印度有交界之處，那麼唐三藏只要右腳跨出大唐帝國，左腳就能跨進天竺，也就沒有西遊記膾炙人口的故事了！

中國人稱圖博（Tibet）為西藏，絕大多數的台灣民眾所讀的關於圖博的歷史都昧於事實，只是統治者希望民眾相信的歴史。

真正的歴史事實是：圖博自古是一個獨立的國家，圖博自古不屬於中國，圖博在唐朝時稱作吐蕃，是不折不扣的外國，甚至是武力強大的敵國。

圖博直到1950年遭中共併吞之前，有其特殊的政教合一達頼喇嘛轉世繼承的統治制度。

圖博橫貫其間 中印那來邊界？

最主要的原因是青藏高原的平均海拔在4000公尺以上，是世界上面積最大和海拔最高的高原，有世界屋脊之稱。古時候圖博根本就是又高又冷的不毛之地，所以歷史上只要藏族人民不要下山侵擾他族，山下的人們無力也不太會去侵犯圖博；藏族因世世代代演化的關係，適合居住在高原，一般生活在平地的民族不易適應高原生活。

大清國對西藏沒有實質統治的能力，清朝派駐西藏的官員，比較類似清國使節，而非統治西藏的官員；達頼喇嘛才是圖博實際統治者。

西藏實質意義上的亡國是在毛澤東1950年代派軍隊入侵西藏之後，有漫長的歷史的圖博才真正亡國。

1962年中印雙方為了邊界爭議爆發戰爭，日前中印又為了邊界爭議爆發衝突，但歷史上中國和印度從來沒有交界過。



中國、印度邊界地圖。圖／擷自維基百科，公有領域