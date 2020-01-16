2020年台灣總統大選，民進黨蔡英文總統高票當選連任，國民黨韓國瑜飲恨敗北。選前韓國瑜得到了北京方面的力挺，官方媒體搖旗吶喊，系列的惠台政策出籠等等。韓的大排場造勢集會，千軍萬馬，人頭攢動，口號喧天，紅旗招展，真可謂是氣勢磅礴，但投票結果竟然如此懸殊，令人驚喜也驚愕。我們採訪了台灣駐德國代表處謝志偉大使，請他談談經歷了大選後的感想與感悟。

台灣人民選擇了民主與進步

投票前些天，僅從民調來看，蔡英文總統的支持率占上風，但大家都知道，民調不可盡信，不能掉以輕心。所以在投票之前，台灣有4個駐外代表處，德國的柏林，英國的倫敦，法國的巴黎，比利時的布魯塞爾（歐盟總部），同時設立了實況觀選開票活動，各處還請了一些學者來講評。

投票前一晚，謝大使難以入睡，德國與台灣的時差是7個小時，台灣開始投票時，德國這邊還在沈睡。謝大使說：不過我6點就醒來了，早晨9點出門時，台灣已經有人與我聯絡，就了解了開票的情況，我太太回台灣參加投票。一開始民進黨就一路領先，一直到此地時間11點半，蔡英文拿到一百萬票以後，經驗告訴我們應該是贏了。現在問題第一是贏多少？第二還得看會不會被迎頭趕上，很難講。另外還得關注的焦點，是立委的席次。

謝大使分析道：先說蔡總統連任一事，如果你們能夠看到台灣國民黨陣營，韓國瑜在白天辦的集會，說真的，聲勢蠻嚇人的，滿場的國旗。很多綠營的人，包括我這個政務官，其實也蠻焦慮的。我們陣營有淺綠有深綠，到了選舉時還多個焦綠（慮），非常焦慮。從連不連任的關鍵來看，蔡英文總統在過去的幾年中，為台灣的國家安全，為台灣退休金年金的改革，對人權的維護，都做出了許多努力。我僅舉「同志」能正常合法結婚為例，對於綠營來說，這些都是民主進步，不是象徵，而是作為。很多人非常擔心，如果蔡英文不能連任，那麽這些都將前功盡棄。

我們與國際間的關係，我這邊指國家安全，與美國過去這麽多年所建立起來的，真的是一種無差距的互信互賴。對於這次選舉，德國的媒體這樣評說：是親中的國民黨與抗中保台的民進黨角逐，連國際媒體、國際觀察家，我所認識的政治人物、媒體人物，他們也這麽認知，換句話說，這樣的認知與事實是八九不離十的。如果輸掉的話，那麽在國際上傳達了什麽樣的信息？

選前，德國所有大媒體幾乎眾口一辭預測：蔡英文會勝選。謝大使說：當我在確定了蔡英文總統勝選後，與同事回想並交流近幾天德國媒體的報導：選前德國各大媒體，如南德意志報、法蘭克福匯報、時代周刊、世界報，還有各電視節目等，約有二十多篇關於台灣的大選報道，德國人都很有把握，認為「小英總統基本上是贏了」，使用的不是預測、評估、研判等詞語，而是使用了肯定詞句的基本認知。

謝志偉感到十分詫異，作為局內人的他，即便媒體如此預先報導，他還是非常擔心的。作為國際觀察，因為時空相距甚遠，反而觀察得比較全面，結論的準確性相對較高，這也許就是旁觀者清的道理吧。

國家安全政策得到持續

談到蔡英文再次當選總統的重大意義時，謝大使指出：

一、國家安全有了保障。國家安全指的是中共政府對台灣的長期威脅，這次民意結果給世界傳達了明確信息，我們不但堅持了我們的和平，我們的民主，我們的自由，我們也有這個意願，也會有這個能力，來捍衛這些民主自由，這個訊息非常的重要。

二、台灣的影響力得到提升。整個歐洲（除了梵蒂岡以外），沒有一個國家承認台灣，當然承認台灣的民主，但沒有承認台灣是主權國家。我覺得這是再次讓世界知曉並見證，一個擁有2300餘萬人口的島國，被中國政府長期的打壓與脅迫。世人可以看到，國民黨造勢選舉，滿場的國旗，似乎只有他們才能代表這個國家，實在令人膽戰心驚，為什麽呢？國旗是在國際場合使用的國家之象徵，我們有沒有看到德國的基民盟（CDU）、社民黨（SPD）、自由民主黨（FPD）、綠黨等，只有一黨拿著德國國旗，沒有！因為這是不正常的。這也凸顯出台灣所面對的問題，台灣對外渴望被認可，她到底是怎麽樣的國家？她應該有什麽樣的名字？應該怎樣去定位她？這是我們國內的問題。

關鍵是：年輕世代與年老世代的對抗，不是對幹。德國有媒體分析道：「台灣社會面臨著撕裂」，謝大使表示：有撕，但沒有裂。這其中有一些關鍵議題，會隨著選舉結束，繼續地發酵，這也是好事。譬如說：我們面對中國時，要採取什麽樣的態度？從蔡總統的勝選感言，及她的元旦講話中可以看到，台灣隨時都可以與中國進行和平、對等的談話。對等的涵義是平等的主權實體，及自由民主政權，所以中國也必須具備相應的自由民主價值，我們以這個基礎談話，這才叫做對等。中國政府無權給台灣下指令，不能把台灣看作是中國的一省。這一次的選舉，很清楚的告訴這個世界與中國，台灣不是中國叛逃的一省，台灣是夥伴，台灣不是議題，也不是問題，台灣就是答案。

讓北京認識台灣的真正民意

蔡英文破了紀錄，當年馬英九得票760萬，蔡英文破了800萬，這樣的訊息，謝大使相信足夠清楚了，告訴了台灣，告訴了北京，這就是民心民意民聲所在。

中國共產黨到底要多少次上當受騙？每一次只是單向地去聽那些完全沒有台灣民意的人鼓搗，由這些人去告訴中共，台灣多麽希望「統一」，台灣人多麽厭惡民進黨，厭惡「台獨」的人，一次二次三次……，北京真應該清醒了。

台灣參謀總長沈一鳴剛剛逝世，他是為國犧牲的，是去視察軍中同胞弟兄時殉職的。沈一鳴總長在與美國人會談中，美國人問他：中國若打台灣時，貴國的軍人會有什麽樣的應對？沈總長說：我們絕對戰到最後的一兵一卒。我們講到國家安全，軍人扮演怎樣的角色？國民黨在這上面犯了一個嚴重的錯誤。

蔡總統說，選舉結束了，這中間也許有各種的不快，甚至過激的傷害性言語，這些傷痕需要彌合撫平。她也特別對她的支持者講，不要去刺激對方。她提出這些是非常重要的。

謝大使說：歷次的台灣大選，沒有一次像今次這樣令我緊張，我的心始終是緊繃著的。

北京如何面對台灣選舉結果

德國媒體有篇文章，題為〈台灣的選舉等於在決定香港的命運〉，其實壓迫的源頭是北京，中國也以各種方式影響台灣的選情，這已司空見慣。今天的結果，北京固然大為失望，卻也應該自己好好考慮。有人卻不這麽看，台灣是主權國家，香港只是受制於北京，但謝大使從另一面來看，台灣與香港同樣遭遇北京的脅迫與打壓，台灣與香港是命運共同體，所以香港人也非常關心台灣的選舉，今天就有香港人來參加觀選活動。選前何韻詩、杜汶澤等在香港拍了影片鼓勵台灣人去投票。黎智英多次受訪，都在警告台灣人，千萬不要放棄你們的民主與自由，把票投給不恰當的人等等。

選後的態勢上，北京嘴裡依然很強硬，在心理層面上，人同此心，心同此理。北京使盡了吃奶之力，什麽26條惠台政策條文等，讓各地台商返台投票，還給以補助等，所有這一切，說明北京想盡了辦法，卻達不到目的。為什麽？台灣只要撐下去，從時間上來說，新一代的站出來了，老一輩的人很多是為台灣民主奮鬥過的，這兩代人一旦結合起來，事實上，他們已經結合起來了，台灣的傳承已經成功了。現在北京再使用威脅利誘、文攻武嚇的手段，已經沒有作用了。

眼前的問題可以說：你就是要惱羞成怒，也師出無名，為什麽？因為連國民黨也認輸，這表示民主的力量在台灣不但生根，還響亮得很。所以估計應該不會馬上出現來自於北京的壓力與威脅。

廖天琪表示：香港持續半年多的「反修例運動」，中國政府終究不敢動粗動武，對於台灣的大選結果，北京應該更不會做出激烈反應。台灣的這次選舉結果，對北京是很大的教訓，憑藉硬手段去恐嚇對方是無用的，恰恰是適得其反。這次習近平元旦講話算很聰明，他隻字未提台灣。

謝大使表示：習近平學乖了，汲取了教訓。他若提台灣，說不定900萬選票，甚至會變成1000萬選票了。悲哀的是，北京明白藍營沒有用，如果是民主國家，他有這個認知，就會修正政策，這完全合理合法。但在中國獨裁制度下，有認知，若與以前不同，就等於是認錯，認錯就是認輸，輸就是打得滿地找牙，這是獨裁政權自己走不出的怪圈與矛盾。估計北京已經在檢討了，國台辦是個什麼無能的衙門？對台政策怎麽會搞成這樣？聽了太多跑去北京罵台灣的那些人，接下來應該找替罪羔羊，林鄭月娥應該也是對象之一，我們拭目以待。

台灣的選舉熱情，舉世無雙。謝大使說：願賭服輸，輸的人要有風度，贏的人要有內涵。總之一句話，就如我在實況觀選時對來賓說的，選舉尚未有結果，但有一點我可以對北京大聲說：台灣的民主贏了！台灣的選舉一再受到考驗與挑戰，今天在場觀選的中外人士，都被台灣感動了！

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