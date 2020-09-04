統派名嘴黃智賢難得說實話，「台獨勇往直前，和平統一不可能了」，黃智賢說，整個國際環境對統一不利，西方國家不想看到台灣被中國統一，並且舉了兩德做例子，當年，國際環境有利兩德統一，兩德人民也願意統一，所以水到渠成，其實，這些話從命題開始到言論，有錯也有對，所以在此提出指正。

和平合併需要條件

第一、和平統一不是不可能，但是，先決條件是中台有同樣的價值信仰，而不是台灣放棄台獨，台灣從1895年脫離中國治理之後，到二戰之後的國民黨接管統治，已經超過115年，台灣一百多年來的獨立狀態，已經和中國沒有關係，中共如果想要改變台灣這種獨立狀態，應該拿出更好的說帖，而不是恐嚇威脅。

第二、如果中共放棄一黨專政的獨裁治理，接受民主自由人權普世價值，那麼中台兩國的和平統一，當然有可能，阻礙中台統一，並非國際大環境，而是中共堅持共黨專政獨裁，這也無關一國幾制的問題。

第三、兩德並不是自然統一，而是東德透過公投之後的合併。當時，蘇聯崩解，阻擋「學習西方」的力量已經衰弱，但是，為了讓蘇聯放棄控制東德，西德人也付出了金錢代價，作為補償蘇聯在東德統治的損失，如果沒有東德社會先拋棄共產專政，就不會有民主公投的合併，我們必須理解一個真理，「自由人無法和奴隸對話」，因為自由人所說的話，來自自由意志，但是奴隸不同，尤其是被洗腦70年的奴隸，如果，東德無法脫離奴隸的綑綁，當然無法以自由人的身分，決定自己的歸宿，因此，兩德統一之前，是東德的民主化運動先行，推翻蘇共的專政，才有後來的公民投票。今天，台灣人選擇不受中國統治，是出自台灣人自由意志，但是，中國人無法自由表達意志，只靠著被洗腦的小粉紅，每天叫囂台灣是中國的，單靠這句話，無法成事，靠著外交力量，要求建交國要承認台灣屬於中國，也無法因此夢向成真。如同最近發生的捷克訪台事件，王毅只會叫囂要捷克付出代價，中共叫囂已經習慣成自然，只要外交遇到挫敗，就把14億奴隸搬出來，問題是，14億奴隸有自由意志嗎？14億人憑甚麼充當中共擋箭牌？

自由人無法和奴隸對話

第一、最近中國有一堆笑話，剛好反映出這些統派的無奈——洪水滔天，已經造成數千萬災民，26省無一倖免，僅僅安徽就有好幾個受災區，泡在水裡已經兩個月，無人援助，央視還大喇喇鼓吹安徽人偉大，挖破堤防，接受洪水，保住幾個大城市，央視說，不管多少災難，只要用14億人一除，那麼就是小事一件，這句話立即被網民打臉——發紅利的時候，有想到14億人嗎？撈錢貪汙的時候，有想到14億人嗎？災難來了，才要人民相挺，你當人民是韭菜，還是豬？

第二、兩德合併之前，雙方地位平等，屬於被國際上承認的國家，這種情況比較像「兩韓」，但是，不同的制度擺不平，所以，兩韓合併越來越困難，除非北韓放棄極權主義統治，否則很難談合併，但是另一個障礙卻是經濟。北韓經濟太差，為了合併，南韓開始增加統一稅金，這個舉動已經讓人民抱怨，所以不願合併的南韓人正在增加；反過來看，中台合併的條件更差，首先，台灣在國際上不是一個國家，使台灣被國際拋棄，阻礙台灣發展者當然是中共。如果中共真的想要合併，至少先要讓台灣變成國家，兩國平起平坐，對等尊嚴之下，才可能展開談判，中共卻抱著台灣是地方一省，領土屬於他，這種觀念始終不改，那麼合併就更不用說了。

第三、中國古語說，欲擒故縱，想要征服台灣，中共至少要大器一點，給台灣人自由尊嚴地位，平等對待台灣，否則只會喊打喊殺，卻忘了過去那個武力時代已經不流行了，用武力征服台灣或許可能，卻無法統治台灣。

黃智賢們以為然否？



1989年11月9日柏林牆倒塌後，人們站在柏林牆上歡呼！圖／田牧提供