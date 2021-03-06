聯合國NGO世界公民總會等二十五個團體2月26日共同舉辦「二二八公權力濫用之反思」研討會，義大利新宗教研究中心（CESNUR）創辦人及董事Dr. Massimo Introvigne發表專文指出，「台灣的太極門事件仍然證明，舊的非民主時代和做法的幽靈或陰影仍然籠罩在這些新的或是近期誕生的民主國家。太極門在刑事法院和行政法院打贏了所有的官司。但國稅局的官僚們不顧國家最高法院的明確裁決，任由他們繼續對太極門進行非法的課稅行為（illegal practices of taxation），最終導致太極門掌門人洪博士的土地在2020年依舊被非法拍賣和沒收（illegal auction and confiscation），這也是事實。」

當天，前高雄國稅局簡任稽核黃坤光先生在專題演講指出，「在二二八紀念日前夕，我想以有『法稅228』之稱的太極門稅案為例來談，其中81年度綜所稅確確實實是非法課稅，當然就要還給人民，不管是法條實體都不是真實的，用非真實的給人家課稅處罰，絕對是違反租稅法律，沒有所得稅實施國家的政府會有這種現象。」

非法課稅 助長民怨

又指出，「在太極門稅案中，政府所指控之違反稅捐稽徵法逃漏稅所得，民國96年（按即96年7月13日）業經最高法院定讞，乃所得稅法第四條第一項第十七款免稅所得，國稅局將之核定為應稅之得稅法第十四條第一項第二類執行業務（補習班學費）所得，後又自覺不妥，而改稱為同條項之第十類其他所得，都非依法律所訂條文課稅（即非法課稅）。」

依前述，外國宗教人士及本國高級稅務官員（退休）都認為太極門稅案是「非法課稅」事件，屬於人權侵害的態樣之一。當人權侵害發生時，不但損害人的生命、身體、自由及財產等權利，使受害者遭受莫大損失和痛苦，對社會整體的危害更是難以估計。尤其是與政府公權力有關的人權侵害事件，包括執法機關無法公正執法以致真相難明，以及受害者易受誣衊、醜化，因此社會大眾的是非道德觀念，價值觀均被嚴重扭曲。

太極門稅案是「非法課稅」侵害人權之案件，在24多年來，受害者為求平反，花費了無數的人力、物力、財力資源，政府機關也浪費了不少人力、物力、財力資源，不是文明法治社會之常態，宜早日解決，俾消除民怨。



前高雄國稅局簡任稽核黃坤光。圖／擷自法稅改革聯盟影片