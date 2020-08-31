一艘載著12位香港青少年的快艇從九龍西貢開往台灣途中被中國巡邏艇攔截，12人被送中。據報，他們中有“香港故事”成員李宇軒，還有屠龍小隊幾名成員（香港警方有一個行動又快又狠的“速龍小隊”對抗議民眾施暴，所以民間也組成屠龍小隊對抗他們）；12人中有兩位17歲，一位才16歲。他們落在共產黨手中，命運堪憂，受到凌虐是不必說了。年紀輕輕就要受到這樣的磨難，令人難受。

這艘快艇長度不到10公尺，即使沒有被攔截，在汪洋大海中如果遇到風浪，也很可能傾覆而葬身魚腹。這比1989年六四期間的黃雀行動風險更高，因為當時只是從廣東沿海到新界而已。文革期間中國民間沒有快艇，靠游泳或手抱串聯的空汽油罐划到新界。中共創黨總書記陳獨秀的小女兒陳子美就是這樣漂到香港投奔自由。其中不知有多少人因為力氣不繼，葬身大海。

1973年1月27日，美國國務卿季辛吉與越共政治局委員黎德壽簽署巴黎和平協約，長達10年的越戰宣佈停火。同年，兩人獲得諾貝爾和平獎。黎德壽表裡一致拒絕接受獎項，果然南北越內戰再起。1975年5月1日南越首都西貢“解放”，越南實現統一，西貢市改名胡志明市。接下來是越共的排華運動，大批華裔被遣送回中國廣西務農。不久越南華裔與廣西的越南華裔從不同地方投奔怒海，漂到東南亞國家與香港。1982年，香港著名導演許鞍華拍攝越共暴政的《投奔怒海》問世，由林子祥、繆騫人、馬斯晨、劉德華主演。同年，中國決定收回香港，當時我的想法就是香港人哪一天也要投奔怒海。

香港曾接受數萬越南難民

中英談判與主權和平轉移拖延了香港人投奔怒海的時間。當時香港根據英國的第一收容港政策接受數萬越南難民，最後在97前把他們都轉送其他英聯邦國家。由於香港地方小，一下來幾萬難民，雖然都關在萬宜水庫附近的難民營，香港人也覺得要“陸沉”而受不了。包括民主黨未來新星的吳明欽也反對接受。（他後來不幸因癌症早逝。）當時我是不以為然的，香港人如果不伸出援手，哪一天香港人也要投奔怒海時怎麼寄望他人伸出援手？

我在北京華僑補校與人民大學的一位同班同學是越南僑生，他的侄子被送到廣西後再逃到香港，我這位還留在上海的同學拜託我去探望他。我完全沒有門路，後來港大一位比較熟悉香港衙門的同事幫我打聽路數，因為路很難走還陪我去，然而不巧，這位侄子正好不在。原來他被分配到加拿大去了，也算了卻一件心事。因為難民營也不斷傳出打架等等事件，女性處境更為恐怖。

然而相較於越南，柬埔寨情況更為恐怖，因為投奔怒海的機會更少，以致人口死亡率達1/3。原因是越共親蘇，柬共親中，親中比親蘇更左更沒人性，因為中共比蘇共文化背景不同而更加野蠻。九七後我們移民紐約，見到越棉（高棉即柬埔寨）寮（寮國即老撾）社團，一致反共，我們很談得來，不像華人社團還有親共反共或者搖擺之分。然而他們許多人經營超級市場，需要從中國進貨，後來也不敢反共了，令人洩氣。

媒體報導這次攔截之前還有兩批成功到達台灣了。對他們當然要進行審查，但是願意如此冒險來台灣的，一般都比跳機的可靠。被攔截的那批據說是香港警方報告中國當局而被攔截的，但是香港警方還不敢承認。以後是否還有人投奔怒海沒人知道。在嚴刑峻法面前，為了活命，有些人情願一搏。只期望他們小心一些，注意安全，也希望老天保佑他們。

半數港人為難民及其後代

香港人反共，就是因為一半以上是從中國合法非法逃來的難民及其後代。然而有些人會因為許多原因而改變。例如我們僑生，有些因為要同中國做生意而親共，把我當作敵人了。後來當了政協委員的劉夢熊是文革期間游泳過來的，大概9年前遞給他反共團的名片他還猶豫不大敢收，但最後還是與梁振英鬧翻，他的政協委員也被拔除了，不過仍然“愛國”。期望來台灣的香港年輕人，成為台灣的反共生力軍，以他們對共產黨的認識與鬥爭經驗，與台灣人一起，抵抗中共，有朝一日打回老家，光復香港。

台灣人更應該從上述投奔怒海的事件中感受到了共產黨的恐怖統治，幾十年如一日，不要對共產黨有任何幻想，不要上中共在台灣代理人的當。在敵我已經日益短兵相接的時候，台灣的公權力應該要有更有效的發揮，來捍衛台灣的國家安全。台灣決不能失守，一旦失守，能夠投奔怒海的有多少人？