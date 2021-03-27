從台南開始，認識台灣的歷史！福爾摩沙共和會(簡稱福和會) 3月27及28日率團參訪台南！

福爾摩沙共和會今(27)日晚上在安平古堡廣場舉辦「台灣歷史文化饗宴音樂會」。南市長黃偉哲竭誠歡迎福和會率團參訪台南，並肯定福和會長年以來關注社會公共議題並促進國際交流的貢獻。

黃偉哲表示，安平古堡是台灣第一座城池，福和會特別選在近400年歷史的城堡辦理音樂會，有音樂表演及歌曲演唱，加上談述台南歷史故事，是場兼具音樂及歷史文化的饗宴。

福和會今走訪以發揮及宏揚歷史文化教育的台灣歷史博物館及早期提供台南市民生用水的山上花園水道博物館參觀。

水道博物館陳列台南水道歷史建物及相關文物，除具有歷史意義之外，建築也相當具有美感及特色。加上庭園空間美化景觀，豐富的林木布置及公共藝術裝設，也是目前台南熱門打卡地標。

明28日將走訪四草綠色隧道、台江國家公園、安平樹屋等，同時逛老街品嘗安平蝦捲、豆花等美食小吃。

四草綠色隧道號稱有「台灣袖珍版亞馬遜河」之美譽，也是全台唯一水上綠色河道，波光綠色秘境、叢林般的自然生態，每年吸引眾多遊客到訪旅遊；台江國家公園則以水上高腳屋為特色的時尚建築，同時兼具歷史及生態。

南市府指出，台南從市區到山區幅員遼闊，各區有不同文化歷史及產業，相信福和會這次所安排2天1夜台南旅遊行程，對台南觀光、美食及歷史文化的多元性會有深刻的體驗。

福和會宗旨在宣揚保守價值，發揚台灣廣大中小企業全球奮鬥的打拼精神，對外致力參與國際保守派交流，使台灣與全球保守組織接軌，對內主張企業精神治國，提倡維繫小而少的政府治理、增進市場機制競爭、降低稅負促進經濟，並關注台灣民主自由價值。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南是具有多元特色的城市，從有古蹟文化、豐富旅遊景點、各式美食小吃，到各種農特產品芒果、鳳梨等等，好吃又好玩，適合安排旅遊或在地小旅行旅遊行程，歡迎福和會有機會再來台南，台南有山有海有文創有古蹟，每次來台南都可以安排不同體驗的觀光旅遊行程，歡迎來台南體驗好玩又好好吃的豐厚魅力！

今（3/27）晚台南安平古堡內廣場舉辦「台灣歷史文化之夜」，晚會內容包含台灣音樂故事、台灣史及藝術專題，歡迎民眾踴躍參加。

台灣歷史文化之夜

時間：2021年3月27日（六）晚6：40〜9：00

地點：安平古堡廣場

活動內容

1.台灣音樂故事、創作歌謠演出：王明哲（創作音樂家）

2.歷史古堡談台灣史：李筱峰（國立台北教育大學台灣文化研究所名譽教授）

3.上帝在刺繡給台灣人的啟示：李建畿（台南市水資源保育聯盟理事長）

活動免費入場，歡迎有興趣民眾踴躍參加！

https://www.peoplenews.tw/news/a798d7b8-daa3-4dc3-9166-1cc124ccbf3e