中部白牌計程車司機感染武漢肺炎過世，目前已經感染4位家人親友，指揮中心苦尋感染源，鎖定1名嚴重咳嗽浙江返台台商，中央流行疫情指揮中心今天下午證實，經過台大及中研院兩個實驗室都證實浙江台商血液驗到武漢肺炎的抗體。

已故的白牌司機的弟弟、媽媽以及外甥女婿和死者的妹妹，都是在1月27日的家庭聚餐才與其他家人接觸。但已故司機的感染源始終無法確定，指揮中心只知他的工作常接觸有中港澳旅遊史者，發現1名浙江台商有高度懷疑，該名台商連日咳嗽，被鎖定可疑感染源。

不過，當時浙江旅遊史並非通報要件，浙江台商未被採檢，白牌司機確診身故後，指揮中心回頭採檢浙江台商，結果武漢肺炎病毒呈陰性，研判可能是時間過久所致，指揮中心決定抽血驗台商有無武漢肺炎病毒抗體。

結果今天揭曉，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、感染症權威張上淳今天在記者會中表示，台大及中研院抽驗了三位曾經搭乘已故白牌司機的返台台商，但這三位做病毒檢驗都是陰性，可能是時間久，所以必須仰賴血液檢驗。

張上淳說，兩個實驗室抽了三位返台台商的血液，不同實驗室用的方法有微幅差異，兩個實驗室也都不知道檢體是誰的，也不只做一次檢測，其中一位出現弱陽性表現，顯示有武漢肺炎的抗體，最後經兩邊實驗室比對為同一人，就是那個浙江咳嗽台商，證實他曾經感染過武漢肺炎。