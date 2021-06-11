馬素珊（Susan Martens Kehler），1927年10月15日生於加拿大，她畢業於美國舊金山大學的護理研究所，自小時即是虔誠基督徒的她，早就立志要從事醫療傳道的工作，要將所學護理專業貢獻給遙遠的國度欠缺醫療資源的地方，當她決定要遠離家鄉前往陌生的台灣後山——花蓮服務的時候，她年邁而臥病的父親為最鍾愛的女兒祝福：「去吧！做個最好的護士為上帝服務！」 那是北國飄雪的季節，馬素珊告別了雙親隻身搭上遠渡太平洋的輪船，航向未知的島嶼，她在心中向上帝祈求為她開啟護理傳道的一條路，她將成為善良的白衣天使，在黑暗痛苦的角落為上帝點上明燈，她祈求上帝給她力量去面對艱苦的挑戰！

1958年，馬素珊搭船來到台灣基隆，她在台北先學了兩年中文之後她到了花蓮參加門諾教會和醫院的事工，那個年代東部花蓮的交通仍不方便，建設還很落後，尤其原住民部落生活環境、公共衛生、醫療資源都很欠缺。美國門諾會的醫療人員在花蓮從事山地巡迴醫療並且開辦門諾醫院，馬素珊是當時投入門諾醫療工作當中，唯一接受過現代護理教育的碩士，可能也是當時東部台灣唯一有護理專業背景的教師，她為了訓練當地的護理人才，非常勇敢的提出創辦「門諾護校」的想法並獲得院方的支持，在門諾的護理教育以「為主服務」即時提供身體、心理、靈性以及社會的全人照護，承接宣教士傳揚福音的理念及現代護理的專業需求。馬素珊以身作則帶領學生從臨床的護理計畫、照顧病人，到醫院的護理行政制度建立，以及護校的教育和人才培訓，她在花蓮奉獻了34年的歲月。幾乎花蓮人尤其是原住民都知道門諾的馬護士，她總是笑臉迎人，對病人的關心和體貼讓病患家屬都喜歡找她，而花蓮的大街小巷也常常看到她騎車探訪病人的身影！

門諾護校培養出來的護理人員不只專業技能優秀，更是充滿服事上帝的愛心，雖然馬素珊 不刻意傳教，但學生們受到她的信仰和奉獻精神的感動，很多都成為志願服事的基督徒。但是門諾護校不同意政府派教官來上軍訓課，所以無法通過政府立案的要求，馬素珊雖然爭取到農復會的經費支持，可以擴建設施，提供更多照顧原住民健康的醫護人員訓練，但因教育部不准註冊，1973年門諾護校結束招生，馬素珊總共為門諾培養出125位優秀的護理人員。

每當思念故鄉的時候，馬素珊會坐在花蓮海邊，遙望太平洋彼岸，她奉獻台灣34年後退休，於1992年回到加拿大養老，1993年台灣頒給她「醫療奉獻獎」，2006年她被當時選高雄市衛生局陳永興局長成立「台灣醫療史料文物中心」評選為「台灣護理典範」，同時入選的有台灣第一位護理開拓者陳翠玉和接生超過四萬名嬰兒的洪寶帶！



馬素珊（左）。圖／擷自門諾公益網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集