請病人回來回診，除了讓我們了解疾病的進展、可以持續與病人溝通外，也是傳遞給病人我們都在為他著想、無論他選擇什麼都會持續關心他的態度。示意圖／陳惠卿

在癌症醫院實習的幾個月以來，見過一些新診斷癌症的病人。面對「癌症」這個如此具有衝擊性的診斷，有全力拚鬥、積極治療，也有產生猶豫、轉向另類療法的病人；這位病人便屬於後者。

病人是一位丈夫、一位父親，也是七十來歲的晚期膀胱癌病人。他帶了幾份其他醫院的病歷過來，病歷上壓著的日期讓我隱隱感到不妙。原來病人一年多前就確診膀胱癌了。依照他當時的狀況，腫瘤侵犯肌肉層但還沒出現轉移，標準的治療是膀胱切除。那為什麼一年多前就發現的癌症，期間卻沒有接受任何治療，導致他現在嚴重血尿、血塊卡住尿道完全解不出尿液，而且腫瘤已經從原本的2公分大長到整個吃穿膀胱，無法再接受根除性治療，只能進行緩和性的腫瘤切除減輕症狀呢？

學姊鼓勵我們去跟病人聊聊，聽聽他的想法。走進病房，病人自在的躺在病床上，沒有什麼焦慮的神情。

「您好，我們是實習醫學生，這次住院期間會跟團隊一起照顧您。」這句自我介紹我們已經說過無數次了，這次開口卻有些緊張，不知道詢問病人他面對疾病的這些心路歷程，會不會影響到他的心情。

我們先關心病人現在的狀況，詢問血尿的情形、平常吃、睡、排便的狀況，病人聲音宏亮、腦袋清晰，仔仔細細和我們描述了他的身體狀況。接著我們詢問病人一開始疾病是怎麼發現的、當時醫師提出什麼建議。

「當時說要切掉膀胱。」病人很直接回答了我們，我們也順勢問了病人他的想法。

「我不想切掉膀胱。」原來病人對於切除膀胱後的生活品質有疑慮，認為自己年紀也大了，活得很充實了，沒必要為了多活幾年在身上掛一個尿袋。但病人其實還是很在意自己的身體的，也並非就放任疾病不管，過去一年多，他持續接受自然療法。

病人認為自然療法是有效果的，「做完會全身發熱，很舒暢的感覺。」

「但血尿跟尿不出來的問題，他們就沒辦法解決了，我朋友說你們醫院很好，所以我就來這邊了。」可惜的是，腫瘤依舊持續長大，造成了這些病人描述的症狀，最後病人還是回到了西醫進行治療。

描述生病的過程時，病人其實很平靜，依然用他宏亮的聲音清楚回答著我們的問題，女兒則靜靜坐在窗邊做著事情。

接著幾天，主治醫師和病人討論後續的治療計劃。現在腫瘤已經吃穿膀胱了，切除膀胱也很難將腫瘤完全清乾淨，治療重點轉向了放射治療和化療。病人很快就同意進行後續這些治療，轉由內科團隊繼續照護。原來病人並不排斥西醫治療，那這一年多來，為什麼我們沒辦法讓病人早些開始治療呢？

「病人的生活是什麼樣子？他覺得移除膀胱後生活品質不好在哪裡呢？」和同學與老師討論病人時，身心科王醫師的提問讓我愣住了。

這麼重要的問題，我怎麼從沒想到要去問呢？原來我聽到病人描述擔心移除膀胱後生活品質不好，就以為我了解病人的想法了，卻沒意識到，我只不過是主觀上覺得身上掛著尿袋生活比較不方便，就將我自己的價值觀帶到病人的話中，而沒有去進一步了解病人更仔細的想法。

跟病人討論治療計畫時，所有的選擇跟目標應該要圍繞著病人的需求。看見病人的需求，我們才可能跟病人進行有效的溝通；看見病人的需求，病人才可能了解他想要的人生。對於不接受醫師建議的病人，我們常常不知道怎麼跟病人溝通。這根本的原因或許是病人的需求跟我們以為的不同，或是病人本人也沒有很了解自己的需求，因此病人會猶豫、害怕，懷疑我們的治療能否帶來他想要的結果。

當病人講出不想接受治療的原因時，若我們能慢下腳步，釐清他的意思，不只是醫療團隊能夠提出更適合病人的治療計畫，病人本身也有機會更清楚自己內心的想法。王醫師提醒我們，可以由談話中把病人的話重整，先表達出對病人說的話的贊同、鼓勵病人繼續表達，再更詳細釐清病人說的話是什麼意思，最後請病人回去想一下，寫下問題，再回來跟我們繼續討論，由過程中讓病人有機會「重新架構（reframe）」自己的想法，更清楚看到和表達出自己的需求。溝通的過程中，不可或缺的是對於病人價值觀的尊重，畢竟身體跟人生都是病人的，我們的工作並不是要告訴病人怎麼樣決定才是好的，只是要協助病人，依據他的需要提出適合的治療方案。

面對這位病人想要維持生活品質因此不願意切除膀胱的想法，同樣是實習醫學生的林同學覺得可以請其他已經切除膀胱的病人現身說法。或許當病人進一步了解切除膀胱後的生活樣貌時，他會覺得其實這樣的生活也是符合他的期待的，而發現帶著尿袋的日子與他所嚮往的生活品質並不違背。

即便病人在我們了解他的需求和給予足夠的資訊後，認為我們提出的治療不符合他的期待，老師也提醒我們仍然要請病人回來回診，除了讓我們了解疾病的進展、可以持續與病人溝通外，也是傳遞給病人我們都在為他著想、無論他選擇什麼都會持續關心他的態度。畢竟人的想法會隨時間改變，也只有固定的回診，才能時刻看到病人的需求，讓病人有機會在與疾病共處的日子中，持續實踐自己在意的價值。

病人對治療產生猶豫時，我們必須問自己的是：「病人的需求究竟為何？」身為醫學生，我們不見得在現階段有能力剖析出病人的想法，但至少要謹記這樣的原則，才能在未來需要獨當一面時，真正看見病人的需求。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台