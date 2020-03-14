中共仍然以天朝自居，寧願和美國打筆仗，持續強悍堅持不願道歉，不願認帳，還利用大外宣宣傳，美化自己抗疫圓滿成功。中國人在海外處境，會變成中世紀黑死病傳染時候的猶太人，成為歐洲社會怒火的代罪羔羊。圖／取自中國共產黨新聞網

到底誰應該為武漢瘟疫的全球擴散負責，現在已經成了美中兩國在貿易戰爭以外另一個戰場。

3月12日，世衛組織終於承認；武漢瘟疫已經全球大流行，現在，瘟疫波及美國NBA籃球賽，導致無限期停賽，義甲足球也叫停，歐洲足球粉絲，把不滿情緒箭頭指向中國，如今，旅外的華人日子更加艱困，擔心非理性種族歧視興起，華人出門戴口罩也不是，不戴也不是，台灣羽球天后小戴受訪時說；在英國比賽期間，因為戴口罩上街，受到不禮貌對待。

台灣人除非自己配戴我非中國人的識別標章，否則在異國旅行，很難不被視為中國人，而遭到惡意對待，但是，中共仍然以天朝自居，寧願和美國打筆仗，持續強悍堅持不願道歉，不願認帳，還利用大外宣宣傳，美化自己抗疫圓滿成功，指責他國連作業也不會抄，甚至把病毒陰謀丟給美國和台灣，美國媒體說；中國這個舉動，不只沒有辦法平息全球眾怒，反而加劇世界排華怒火，很多學者擔心；再發展下去，中國人在海外處境，會變成中世紀黑死病傳染時候的猶太人，成為歐洲社會怒火的代罪羔羊。

今天，中國的強勢，和當年猶太人的弱勢，雖然不可同日而語，但是，人性的仇恨情緒並沒有太大改變，這種選擇代罪羔羊行為，會出現在武漢，就會出現在海外的華人身上，過去，我曾經在專欄寫過；俄羅斯人把自己幾年來的經濟惡化，怪罪中國人在俄羅斯的賺錢發財，尤其是，蘇聯崩解後，來自中國的倒爺，靠著偷渡走私，傾銷貨物，自俄羅斯發家致富，因此，武漢瘟疫一傳出，莫斯科市府就針對來此讀書旅行或經商的華人，進行歧視性隔離，也因此不少台灣人也受到粗暴對待。

中國大外宣 賠進所有華人的命運

歐洲人選擇華人作為瘟疫的最早傳播兇手，這種情況和700年前，黑死病流行的歐陸一樣，很巧的是，歐洲中世紀黑死病的流傳，原始據點也是義大利北部的威尼斯，有關1348年這場黑死病的流傳，有兩種說法，一種是，1346年，蒙古大軍攻擊黑海邊的城市卡法，蒙古大軍利用感染黑死病死亡的蒙古軍人屍體，利用拋石機器丟進卡法城內，造成感染，成功攻破城市，也使黑死病開始流行，但是，另一種說法是帶病毒老鼠經過亞洲的貿易絲路進入歐洲，通常，絲路的終點是伊斯坦堡，在此卸貨交易，再經過地中海來到威尼斯轉運貨物，帶有病毒老鼠則變成傳染的兇手，於是，病毒從義大利向南向北擴散，但是，中世紀黑死病造成數千萬人死亡，亞洲的貿易商人，以穆斯林和猶太人居多，所謂華人並不常見，因此，真正被視為瘟疫傳播者，反而是猶太人，但是，另一個因素則是經濟因素。

羅馬教廷治理之下，猶太人因為聖經的原罪，淪為最下層階級，猶太人曾受政府歧視，不准擁有土地，因此，猶太人只能經商，沒想到卻因為東西方絲路打通的貿易，帶來財富，有了錢之後經營放貸，於是，猶太人就因為財富和借貸，成為歐洲人的眼中釘，當黑死病興起的時候，謠言也隨之流傳說；猶太人在井裡下毒是瘟疫元凶，謠言從義大利北部傳到瑞士，傳播這種謠言的人就是所謂鞭苔苦行團，這種苦行團會出現在街上遊行，用麻繩皮鞭製成的鞭苔，鞭打自己的身體，並唱著歌謠說；我以我的身體受苦，耶穌會祈求上帝赦免我的罪刑，這個團體也是以暴力迫害猶太人的兇手，引起其他人的效尤，雖然當年的教皇克萊門六世，曾經出來呼籲；不需要迫害猶太人，因為在黑死病肆虐時候，猶太人也是受害者，可惜仍然無法制止無理性的暴力。

所以，回顧這段歷史；歐洲最初的反猶主義，就是在這個時候興起，道理很簡單；猶太人經商賺大錢，其他民族看了眼紅，黑死病剛好給這些內心懷恨的人，報復猶太人的機會，就如同今天，已經自認為強國崛起的中國人，從全球化貿易中獲益，在歐洲大買農莊，酒莊，收購名牌，完全就是暴發戶的模樣，複製了中世紀猶太人發家的歷史，因此種下了歐洲排華的因果關係，這一切只有一個簡單邏輯；你只顧賺錢，傷害了地球。

可惜，中共政府並沒有從自己的崛起中，領悟這個道理，一昧的強勢大外宣，最後賠進去所有華人的命運。