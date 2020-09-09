●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

脫歐談判觸礁，首相強生稱脫歐後規畫可能部分違反國際法，愛爾蘭表示歐盟不會受英國聲稱要違反國際法的威脅。

俄國與塞爾維亞將參與白俄羅斯聯合軍事演習。

希土在北約如何化解東地中海衝突的談判觸礁。俄羅斯見縫插針稱可協助調停希土衝突。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

日本

沙烏地阿拉伯與日本兩國國防部長 討論 海事交通安全。

印尼

外長 要求 美國與中國不要把印尼捲入美中衝突之中。

印度

印度 控訴 中國解放軍在爭議邊界對空鳴槍。

中國

三星、LG受美國禁止令， 停止 出貨給華為

中國官媒環球時報總編輯胡錫進 威脅 要制裁訪台灣的美國高層官員。

南韓

疫情增溫， 罷工醫師 回到崗位。

巴基斯坦

大理石採石場 崩坍 至少17死。

斯里蘭卡

起火貨輪拖到外海， 漏油 延伸1公里。

英國

脫歐談判觸礁， 首相強生 稱脫歐後規畫可能部分違反國際法

愛爾蘭 表示 歐盟不會受英國聲稱要違反國際法的威脅。

白俄羅斯

俄國與塞爾維亞 將參與 白俄羅斯聯合軍事演習。

盧卡申科 表示 可能在位太久，但強調自己是唯一能保護國家的人選。

俄羅斯

G7外長 嚴詞譴責 Navalny遭下毒

法國 中止 與俄國戰略會談以抗議Navalny案。

聯合國人權事務高級專員 要求 俄國調查Navalny案。

希臘

希土在北約如何化解東地中海衝突的 談判觸礁 。

俄羅斯 稱可協助調停 希土衝突。

美國

加州當前有40處野火肆虐 ，目前已有超過200萬公畝林地焚毀，多處居民野營者、撤離，140人8日受困由直升機撤離。猶他州、內華達州、亞利桑那州、愛德荷州、奧勒岡州、懷俄明州、蒙大拿州，都有野火發生，多處住宅遭焚毀。

以色列

美國總統川普 將於9月15日舉辦 以色列阿聯關係正常化協定儀式。

總理納唐亞胡與查德 討論 交戶派遣大使事宜。

巴勒斯坦 對以色列阿聯關係正常化的批評軟化。

伊朗

伊朗興建新的核材料離心機設施 取代 先前遭火災受損的設施。

阿富汗

副總統車隊 遭炸彈攻擊 ，副總統未受傷

黎巴嫩

美國以資助真主黨為由， 制裁 2黎巴嫩前部長。

7日貝魯特 發生 槍戰1死2傷，遜尼派領袖警告暴力升溫。

伊朗

美國 截獲 沒收的伊朗石油將抵達德州。

衣索比亞

提格雷州 不顧 中央反對仍然依原計畫舉行選舉。

奈及利亞