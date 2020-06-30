習近平為了急速完成偉大中國復興，不惜把一向主張統一的國民黨，打成裡外不是人，他暗助民進黨，為台獨力量增加柴火。圖／擷自中國人民網

台灣基進黨立委陳柏維痛罵綠色政府太荒唐，紅色媒體登堂入室，光天化日之下配合紅色名嘴大談統戰，反紅媒運動一年來，台灣社會還是沒變，到底是紅色滲透太厲害？還是政府太無能呢？

美國反紅色力道正在加強

相較於美國，故意製造黑白衝突，醜化美國民主的媒體，已經有9家中國傳媒被列為「外國使節團」，必須登記為外國代理人，無法享受所有言論自由的保障，從中新社、海峽電視、鳳凰衛視，皆以「兩岸交流」的文化單位名義入駐台灣，無疑是台灣給紅色媒體洗腦台灣大開善門，一位旅美的中國學者說，中國已經掌握全中國的媒體，洗腦14億人的腦袋，只要你清醒過來，就準備吃牢飯，中共還不滿足，還要花大錢搞大外宣掌握自由世界一半的媒體，恨不得全世界媒體變成他的傳聲筒，這樣子公平嗎？台灣准許紅色媒體在台灣插旗，中共有開放自由時報、三立電視、民視在中國各地播放嗎？這種交流既不公平，也無法對等，台灣單向變成被洗腦一方，還要付出洗腦費用，台灣對於紅色媒體入侵，未免太輕忽。

紅色媒體令老美警惕，因為紅色媒體進化，已經超越假訊息，而是改變你的認知，例如，中共戰機一個月9次入侵海峽中線，美國為了反制共機騷擾，偵察機和轟炸機也比過去頻繁，出現在海峽中線，但是，紅色媒體的報導是「美軍軍機出現台海，挑釁中國主權」，把事情倒過來寫，就可以知道，他的立場站在哪一邊了。

最近台灣民意基金會民調，台灣人民已經超過五成人口支持台灣獨立，這是國民黨到台灣70幾年來，台灣人第一次支持獨立者超過半數，到底是甚麼原因造成這樣的逆轉？中共根本不去探究，卻不停的要求涉台學者，書寫發表一堆倒果為因的論文。

台獨民調超過五成支持

6月28日廈門大學台灣研究所的教授陳先才發表中台冷戰常態，兩岸更加兇險，把中台關係惡化的原因歸因於小英政府，先打先贏，其實，中台關係惡化原因很多，但是，最重要因素是習近平把「國民黨的一中各表」吞進肚子裡，只剩下一個中國的「紅統無須表」，這下子才讓國民黨選情陷入困境，連頭上端戴的中國帽子，都岌岌可危，簡單說，習近平「吃緊弄破碗」，用中共的革命與研究室，犯了左傾冒進主義的毛病，所以，中國民間有一句順口溜，「毛病不改，積惡成習」，習近平為了急速完成偉大中國復興，不惜把一向主張統一的國民黨，打成裡外不是人，他暗助民進黨，為台獨力量增加柴火，如今，國民黨幾乎要變成泡沫政黨，用俗話說，製造海峽緊張，把台灣人逼向獨立梁山的不是民進黨政府，而是中共，民進黨連修改關係條例，把「統一之前」幾個字刪除，還缺乏勇氣，說民進黨搞台獨，那真是高估民進黨的勇氣了，在台派心目中，民進黨就是另外一個捍衛中華民國黨國的政黨而已。

陳先才不敢寫出實情，把問題倒過來，把因果翻過去，所憑靠的還是馬克思主義的唯物辯證，正與反，其實都可以說出一段真理，謊言說了多次，就會變成真理，這是文字洗腦勝過刀槍的所在。

武漢瘟疫傷害世界，中國人變成恥辱標記，錯誤不在國際，而在中國，如今中國天災頻仍，國際陷入瘟疫掙扎，自顧不暇，也無暇同情中國人正在天災的水深火熱之中煎熬，如同清華大學許章潤教授所言，習近平把中國好好的一盤棋，短短幾年，居然下成滿盤皆輸的死局，不只是台港人民叛離，連中國境內的人民也是有苦難言，卻又插翅難飛，想找台灣替自己的罪惡和愚笨甩鍋，明眼人大家心知肚明。