作者指出，台北市立復興高級中學線上的畢業典禮，會場地佈置，呈現的樣式，讓人十分驚艷。圖／擷自劉桂光FB

畢業典禮是年輕學子學習生涯重要的里程碑，但是在今年台灣面對嚴峻的疫情中，教育部明確的指示停辦畢業典禮，大多數學校改為線上舉行，畢業生難免會有無奈和失落感。特別是2003年出生於SARS疫情的高中畢業生，2021年畢業要面對COVID-19疫情，經歷人生重要、艱辛的里程碑。

這當中，台北市私立奎山高中國中部漠視疫情，教育局事前多次警告，但是學校堅持辦理畢業典禮，成為舉國嚴厲批判的事件。

線上畢業典禮可以莊嚴隆重，也可以很有創意、溫馨的設計和規劃。

6月1日，同樣在北投區的台北市立復興高級中學線上的畢業典禮，會場地佈置，呈現的樣式，讓人十分驚艷。

校長劉桂光說：雖然孩子們不能來學校參加畢業典禮，但我們依然為孩子們佈置了溫馨感恩的典禮會場，導師們將他們的祝福放進盒子，滿滿的愛與不捨，將陸陸續續送到孩子們的家中。

校長祝福每個孩子，做更好的自己，更溫暖的他人。

劉校長代表全校師長為孩子們致上祝福，珍惜我們所擁有的美好。

孩子們也很貼心地送給老師與校長一束滿天星，透過一個 QR Code，給師長們線上的祝福。

這樣空前絕後的畢業典禮，用心的設計，師生真心的連結，送給孩子們的祝福，絕對不亞於實體的畢業典禮。



復興中學很有創意、溫馨的設計和規劃。圖／擷自劉桂光FB