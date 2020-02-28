高雄市長韓國瑜今（28）日出席「二二八事件73週年」紀念活動，將「二二八」講成「八二三」，又將台灣女性革命家「謝雪紅」，說成了「王雪紅」。圖／高雄市政府

高雄市長韓國瑜今（28）日出席「二二八事件73週年」紀念活動，致詞時卻將「二二八」講成「八二三」，會後面對媒體追問，韓國瑜一開始不承認講錯，但事後看了錄影帶，才承認的確有口誤，他對此感到非常抱歉。

韓國瑜今天出席228追思紀念儀式，他在致詞時表示，「今天是八二三73週年，我們來這個追思會，我們懷著沉重肅穆的心情，來這裡參加。」

韓國瑜一開始就把「二二八」講成「八二三」，隨後又將台灣女性革命家「謝雪紅」，說成了「王雪紅」。

對此，高雄市二二八關懷協會理事長王文宏表示，韓國瑜連照稿都念不好，主題都不知道了，這樣說得過去嗎？

立委劉世芳指出，今天是韓國瑜第一次參加二二八追思活動，韓國瑜一開始以台語講出「八二三」，很多人以為是不是自己耳朶聽不太清楚，後來確定他講的是「八二三」，另外，他還提到簡吉，而簡吉領導的農民運動是和抗日較有關，韓國瑜的致詞令人非常失望。

高雄市議員林智鴻批評，第一時間聽到韓國瑜把228講成823，「心裡非常生氣，拳頭都硬了」，這是對受難家屬最大的侮辱，不同的時空背景，在這個二二八歷史的現場，卻講八二三紀念，還講了抗日的活動，完全是錯置時空。

面對媒體追問，韓國瑜一開始還否認說「我從頭到尾都說二二八，這麼嚴肅的追思，怎麼會這樣講話呢」

但事後，韓國瑜透過錄影說，後來看了錄影帶，的確有口誤，因為專心在致詞的內容，他對此感到非常抱歉，他呼籲大家能遠離傷痛，記取教訓，讓台灣社會更充滿了愛與包容。