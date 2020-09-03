誠如我在專欄的預言，川普擅長打反敗為勝的選戰，根據美國全國民調顯示，川普和拜登的民調，歷經長期低迷，九月初，終於來到黃金交叉，美國幾個搖擺州選情突變，經濟股市也表現亮眼，川普已經佔了上風。

川普反敗為勝

這個民調數字標示，「川普的連任勝算，正在提高」，來自中國浙江義烏的訂單指標，搶訂川普勝選的布偶或周邊慶祝產品，是拜登的十倍之多，這些數字也顯示，美國民間還是看好川普會連任，左派媒體也無法否認，過去比較沉默的保守派，受到疫情壓抑，現在已經勇於發聲。

同一時候，美國脫鉤中國的行動，還在進行，8月26日，《大紀元》報導，北德州大學突然由校方發文，要求15位持有中國國家留學獎金的學生限期離境，期限一個月，這個突來的公文，已經引發猜測，事後，校方宣布，「這個命令並不包括其他獎學金中國學生」，國家留學基金的管理單位是中國教育部，這個基金到底出甚麼問題，沒人知道，如果北德州大學沒有確實證據，不會有驅離動作，很顯然，這些被指派進入美國的研究生，可能是有某種任務，如果北德州如此，那麼其他州大學又如何？

兩天之後，《大紀元》記者報導，紐約機場出現一架專機，候機室有225位中國留學生，正在通過海關檢查，準備要回到中國，這個動作更奇怪，距離開學不到幾天，現在離開美國，等於放棄學業，這些被緊急召回的留學生，身份也更加敏感，至於為何被緊急召回，恐怕也只有中共心裡清楚，因為，美國FBI加緊清理學術界的紅色特務，而中國留學生被視為最可能替中共服務的人，這些離境學生，可能有兩種：第一，真實身分即將曝光，不走的話，可能被捕；第二，這些學生中有叛逃者，不願離開美國，所以中共要先一步帶回中國，不管原因如何，仍然令人疑惑。

美中學術脫鉤

每年進入美國留學的大學生大約一百萬，中國就佔了三分之一，大約有35萬人，這些人是美國最大的隱犯。

過去，美國政府認為接納中國留學生赴美進修，屬於接觸政策裡面最重要行動，美國總是一廂情願認為，年輕人喜歡自由，嚮往民主，只要改變這些年輕下一代，就是改變中國的契機。但是，實際運作下來，成果有限，幾萬個留學美國的知識份子，大概只能培養出一個許章潤教授，敢於向極權政府挑戰，多數的高級知識份子，不只回去中國，沒有發生和平演變中國的作用，在美國時期，反而變成紅色特務，刺探高科技機密，讓美國防不勝防，大為頭痛。因此，今年6月，國務院已經宣布，「對持有中國政府補助來美國的研究人員，不再給予簽證」，接下來就是驅逐與解放軍有關的留學生，以及公部門支持的留學生。

造成美國脫鉤中國政策的原因，當然和中共竊取美國敏感科技有關，第二，中國滲透的力量已經深入校園，沒有下猛藥，就無法改變現況。

以紐約大學來說，紐約大學是中國留學生的大本營，人數最多，中共擔心來美國的中國學生，接受自由民主思想，變成自由人，所以，中共大使館的任務就是監控學生，加上用經濟收買學校，美國紐約大學禁止流亡的中國異議分子，到該校演講甚至上課，如果有破壞中共形象的文字言論，都必須撤除，中共大使館會以降低對紐約大學補助，做為威脅手段，逼迫紐約大學就範。

其次是對留學生監控，寫《隱型戰爭》的斯伯丁說，他親自聽到大使館官員到柏克萊大學的中國同學聚會上，對學生恐嚇說，「我們會經常盯著你們，請你們要效忠祖國」。

可見，中國留學生在美國並不自由，所以無法享受自由，更不用說宣揚自由了，多數留學生要互相監視，互相打報告，大家都具有「抓耙子」身分，一旦出國了，自己留在中國的親人就是大肉票人質，如果你在美國不聽黨的話，甚至叛黨，你的中國親人就會成為代罪羔羊，這就是中國留學生在美國的生活寫照，除非你全家跑了，中共拿你沒辦法，否則你就是被掐住脖子，必須乖乖聽黨的話。

多數在美學習的中國學生，很少融入美國社會，反而和華人混在一起，近年來，因為政治傾向不同，台灣的台裔已經從華裔脫離，但是，兩者加起來，華裔有4500萬人，也是美國的最大族群，更糟的是，華人喜歡用微信或抖音通訊，反而變成中共在海外進行海外數位監控的工具。

看起來，美國驅逐中國留學生的行動，勢必加速，這也是美國和中國學術脫鉤的現在進行式。



美國紐約大學禁止流亡的中國異議分子，到該校演講甚至上課，如果有破壞中共形象的文字言論，都必須撤除，中共大使館會以降低對紐約大學補助，做為威脅手段，逼迫紐約大學就範。圖為紐約大學的華盛頓廣場校區。圖／擷自維基百科，公有領域