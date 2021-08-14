一天一天長大，有多久沒和爸爸共度假日呢？到八德一起散步談心，重溫記憶中與爸爸開懷大笑的美好時光，相約一趟精彩的夏日同遊。圖／鄒保祥

趁著微風輕拂的美好早晨，暑氣尚未蒸騰，伴著爸爸的腳步，漫步公園堤岸；接著到訪美式漢堡餐廳，歡樂共享美味餐點；大快朵頤後，在健身工作室動動身體，紓解壓力；運動所消耗的熱量，在咖啡店用單品手沖咖啡與療癒甜點補足；最後到卡通動漫選物店，和爸爸重溫童年看卡通的懷念時光。

漫步水岸 桃園大圳水車步道公園

騎著YouBike與爸爸一起探訪城市中的綠洲，來到「桃園大圳水車步道公園」，在水聲潺潺中，享受涼爽怡人的悠閒早晨。公園以巨大的景觀水車為亮點，步道鋪設平整的石板，沿途種植樹木花草，建構出一幀美麗水岸風情畫。平緩的水面綴著粼粼波光，涼風輕輕吹拂兩岸綠樹，優美而閒適的景緻，讓人將煩惱都一拋腦後。

步道旁有農田水利署桃園管理處設置的灌溉區域圖，能綜觀桃園重要水利工程「桃園大圳」起點、終點與分布，自石門水庫後池堰引水的桃園大圳，除了滿足周圍稻作耕地的灌溉用水，在水利設施基礎上，更追求環境的美化。岸旁以陶板、石片描繪在地早期農業風光，散步之餘，也聽著爸爸回顧兒時農業社會時期的所見所聞。



桃園大圳水車步道公園兩側步道滿植綠樹，沿岸有著潺潺流水聲及林間啁啾鳥聲環繞。圖／鄒保祥

大口享受歡樂 THE BurgeR HousE

漫步時光後，是來頓豐盛早午餐的好時機！由店主夫妻曾祥明與林晏鈴共同經營的「THE BurgeRHousE」，秉持美式餐廳的精神，主打歡樂放鬆的用餐環境與分量扎實的餐點。店內每道料理都是創意之作，搭配手工烘焙麵包、濃湯與點心，美味又澎湃。



在舒適空間裡，享用澎湃美味好滿足。圖／鄒保祥

來店必點人氣主餐「招牌西部牛仔圈圈堡」，用手作圓麵包加入健康的胚芽和全麥，烤過後口感酥脆，而裏頭的加厚版牛肉漢堡排，簡單以鹽和黑胡椒調味，煎至七分熟保留肉汁，佐以微甜的顆粒花生醬、生菜以及炸洋蔥圈，展現美式豪邁作風。店家也推薦「古巴三明治」，用手工義式佛卡夏麵包，塞滿牛肉漢堡排、酸黃瓜、莫札瑞拉起司及自製美式洋蔥燒烤醬，一口咬下，甜鹹醬汁、濃郁起司及肉香在齒間迸發流竄。每道主餐都可選搭薯條或薯塊，還有可樂和古早味紅茶無限暢飲，令人大呼滿足！



「THE BurgeRHousE」餐點分量充足，每道都令人吮指回味。圖／鄒保祥

來紓壓一下 樂享健身工作室

享用完豐富大餐，不妨輕鬆做點運動，與爸爸一同去「樂享健身工作室」活動筋骨、舒展身心！與一般連鎖健身房不同，樂享健身工作室以小班制團體課程為主，課程分為雕塑曲線的肌力訓練、提升心肺功能的有氧運動及伸展放鬆的瑜伽等三大類，配合課程，工作室也備有重訓、TRX、壺鈴、空中瑜伽等人氣項目器材，方便學員訓練使用。

健身教練會依據個人狀況推薦適合課程，若想要進行強度較強的健身，建議選擇壺鈴訓練，初學者跟熟練者可分別選用4 至6 公斤與8 至12 公斤的壺鈴，依自身想訓練部位的不同，加強雕塑下半身大腿、臀部或鍛鍊全身；而輕度的健身，工作室推出結合瑜伽與皮拉提斯的「瑜伽提斯」，在訓練核心肌群的同時，也可以適度地伸展身體，用一個小時的時間，舒緩日常積攢的壓力！



在教練專業指導下，一起嘗試時下流行的壺鈴健身。圖／鄒保祥

品一杯醇香 豈咖啡

揮灑汗水之後，坐下來好好品嚐一杯咖啡。「豈咖啡」是店主葉家誠醞釀多年的夢想，他結合山、豆二字，將咖啡店命名「豈」，表現咖啡與大自然的連結；為了呼應「咖啡是人跟人之間面對面的交流」的理念，店內開放寬敞的空間，以溫潤的木質陳設，打造讓人安心交流的放鬆氛圍。



「豈咖啡」是店主葉家誠醞釀多年的夢想，他結合山、豆二字，將咖啡店命名「豈」，表現咖啡與大自然的連結。圖／鄒保祥

「咖啡就像人生一樣，一定要有層次！」葉家誠偏好風味獨特有層次的咖啡原豆，由淺焙至中焙，透析原味、挖掘蘊藏深層的內涵。店內選豆則依季節有所不同，有著清酒醇香的肯亞「安達貝斯莊園」及散發莓果甜香的衣索比亞「莓姬」，這二款是相當適合夏季的單品手沖；若想嘗試特調咖啡，以火烤黑糖、奶泡和芒果醬組合而成的「荷包蛋拿鐵」，些許甜味融入咖啡的醇厚，帶來視覺與味覺的饗宴！點杯咖啡，搭配肉桂捲與檸檬磅蛋糕，分享生活中的美好點滴。



豈咖啡的司康、肉桂捲及檸檬磅蛋糕等手工糕點，適合搭配手沖咖啡。圖／鄒保祥

回憶童年時光 Sunsetgoods日落小物

夏日旅行最後一站，在「Sunsetgoods 日落小物」重溫兒時回憶。店主Henry為大人打造一間找回赤子之心的選物店，從東亞各國精心蒐羅蠟筆小新、櫻桃小丸子及哆啦A夢等懷舊經典卡通正版周邊及生活小物，滿滿一室，置身其間，彷彿能感受到卡通人物充沛飽滿的活力。「這是一座避風港。」Henry笑著表示，「用『日落』命名，也想表達上班族下班時看到夕陽，是一天裡最開心的時候！」

店家也展示日本玩具設計師Yukinori Dehara的醜萌系玩偶，雖然這系列收藏品不進行販售，但歡迎同好一起來店裡交流各式各樣的收藏資訊。這邊也有時下流行的動畫周邊商品、扭蛋、系列盒玩與療癒小公仔，讓每個人都能在此找到喚醒童心的收藏品。在一室童趣中，和爸爸一起挖寶，重溫吃飯配卡通、無憂無慮的時光。



「Sunsetgoods 日落小物」擺置許多經典懷舊卡通選物，讓人忍不住會心一笑。圖／鄒保祥

※本文轉載自 《桃園誌》No：74