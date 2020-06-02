這「床墊」可不是普通的床墊，美維科技研發的「智慧床墊」可偵測「受照護者」於床上的活動甚至包含睡眠資訊，若「受照護者」有緊急狀況，如起身下床，此設備於「數秒內」偵測此活動訊號後即透過無線網路(Wi-Fi)將狀態、警訊通知護理站或同步至手機、平板電腦、行動護理車等，以防受護者意外發生或可馬上進行緊急措施，達到警示與預防的效果。

此外，除了提供警訊外，同時將「受護者」全部床上動態紀錄於資料庫，再經由該公司所開發的監測軟體進行大數據演算彙整，提供醫護人員進行觀察、追縱受護者狀況，以達到智慧照護的目的，即形成了物聯網之智慧照護系統。美維科技總經理呂衍祥博士說，有了“美維智慧照護系統”，管理者可以立即得知受護者在床上的動態，減輕照護負擔、提升照護品質並提高工作效

引進美國前瞻性動力感測元件(Sensor)開發關鍵技術的「智慧床墊」目前已應用於高雄市立聯合醫院及凱旋醫院，呂衍祥博士說，目前主要運用在醫療院所，而因應老齡化的現代社會趨勢，居家版的系統正在開發中。

美維科技股份有限公司由美國加州矽谷的母公司MYWELLNESSGUARD, INC.投資及技術轉移，專業研發團隊橫跨美國、台灣之專業人才組成。以「高科技及資通訊技術結合軟體的應用，讓病患及日趨高齡化的受護者，能得到更完善的照顧」。呂衍祥博士指公司專業於精密偵測感應器(sensor)之研發及醫療應用，研發並整合適用於醫療領域的照護系統平台及硬體設備，解決醫療院所、長照及安養機構照護人力不足之窘境，使醫護人員及住民能擁有高品質的照護及提高工作效率。

新冠肺炎疫情迅速蔓延全球，「零接觸」遠距醫療及精準醫療當道，加工出口區管理處高雄軟體園區今舉行智慧醫療on line記者會，美維科技將「智慧床墊」在會場展示。加工處期透過提升能量、培育人才、拓展商機及鏈結資源等策略，輔導廠商開發科技防疫解決方案，成為智慧醫療防疫陣線生力軍，更進而帶動園區產業升級。

※「美維智慧照護系統」為專為醫療院所/安養機構所研發的智慧床墊系統。將動作偵測器埋藏在醫療床墊內，並結合人工智慧與物聯網技術，將人體在床動作量化並進行大數據分析，從而分析出每一次的動作類型、力道，轉換成動作提醒、活動紀錄等資訊。

讓「受護者」不須額外穿戴任何裝置即可進行健康數據的收集，且照護提供者也可以輕鬆、快速、有效率的取得受護者健康資訊，以便於適時提供照護服務。